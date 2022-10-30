Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 30 жовтня

Окупанти обстріляли Куп'янськ, виникла пожежа на території м'ясокомбінату

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Запорізькій, Чернівецькій, Кіровоградській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській областях, на Полтавщині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Сумщина

Протягом минулої доби росіяни обстріляли прикордоння Сумщини. Загалом було 38 приходів із артилерії, мінометів та скидали вибухівку з квадрокоптера.

Під ворожим вогнем були 5 громад. У всіх випадках без жертв та руйнувань. Детальна інформація уточнюється.

Дніпропетровщина

Ворог знову обстріляв Нікопольський район. Ударив з важкої артилерії по самому Нікополю. Без постраждалих. Пошкоджені 10 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, підприємство з вивезення побутових відходів та газогін.

Харківщина

Сьогодні зранку окупанти обстріляли Куп'янськ, виникла пожежа на території м'ясокомбінату, горіла будівля цеху. Постраждалих немає.

Протягом доби росіяни обстрілювали населені пункти, близькі до лінії розмежування Ізюмського, Куп’янського, Чугуївського районів. В Куп’янському районі госпіталізували одну людину.

Луганщина

Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 2 засоби протиповітряної оборони та 9 інших важливих військових об’єктів противника. Ворог здійснив 20 артилерійських обстрілів та на наніс 5 авіаударів по позиціях захисників Луганщини.

Із різних видів озброєння обстріляні населені пункти: на Куп’янському та Лиманському напрямках — Кислівка, Крохмальне, Греківка, Зарічне, Новоєгорівка, Берестове, Невське, Ольгівка, Табаївка, Терни, Торське та Ямполівка; на Бахмутському напрямку: Андріївка, Бахмут, Бахмутське,

Білогорівка, Веселе, Званівка, Сіверськ, Зеленопілля, Соледар, Одрадівка, Опитне, Нью-Йорк, Васюківка, Серебрянка та Яковлівка.

Донеччина

Уночі – ракетний удар по Дружківці, пошкоджена школа (яка вже пару років не працює) та будинки у приватному секторі.

Також сьогодні вночі – обстріл Торецька, пошкоджено будинок у центрі міста.

Авдіївка: вночі – поодинокі прильоти як по старій частині міста, так і по центральній. По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч.

За минулу добу на деокупованих територіях був обстріляний Лиман, також с. Торське та Зарічне.

У Святогірській громаді під час розмінування села Тетянівка підірвався представник ДСНС.

У громаді продовжується робота з підготовки до зими: ремонтують дахи, закривають плівкою вікна пошкоджених будинків, відновлюють електрику.

За добу на Донеччині – 5 загиблих, 8 поранених.

Миколаївщина

Протягом доби ворог двічі атакував Очаківську громаду. Так, вчора вдень ворог завдавав удари по території аквазони та сьогодні — вночі, внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти інфраструктури, багатоповерховий будинок та цивільні гаражі. Постраждалих немає.

Вночі також тривали обстріли населених пунктів Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Постраждалих немає. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Сьогодні зранку обстрілів зазнала Широківська громада, внаслідок чого зруйновано один житловий будинок, два будинки зазнали пошкоджень. Також зафіксовано влучання поза межами населеного пункту по дорогах та сільгоспугіддях.

Херсонщина

Тривають активні бойові дії. Ворог продовжує обстрілювати мирні населені пункти області. Під ворожим вогнем знову опинилися населені пункти Бериславського району. В результаті обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру.

За інформацією Генштабу ЗСУ, окупанти викрали з Херсона комунальні автомобілі. Їх перевезли до Криму.

Підтверджується інформація щодо вивезення медичних препаратів з більшості аптек міста.

За інформацією ОК «Південь», наші війська утримують займані позиції та завдають вогневого ураження противнику з метою створення умов для подальших наступальних дій.

Противник продовжує вести активну оборону, намагається утримати зайняті рубежі та здійснювати вогневий вплив на наші війська.

Нагадаємо, за минулу добу, 29 жовтня, українські захисники ліквідували близько 950 рашистів. Від початку повномасштабної війни втрати російських загарбників складають приблизно 71200 осіб.

Триває 249-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

Як повідомлялося, вперше від початку війни Росії проти України ЗСУ знищили цілу артилерійську батарею одразу і з п'яти самохідних установок окупантів.