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Поліція затримала у Харкові російського шпигуна

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Поліція затримала у Харкові російського шпигуна
Олексій Білошицький / Facebook

У телефоні затриманого правоохоронці виявили листування з абонентами РФ

У Харкові патрульні затримали чоловіка, який надсилав росіянам координати населених пунктів області. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«І знову Харків. Черговий поплічник окупантів. Підсвинок блукав містом у комендантську годину», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що патрульні зупинили та перевірили чоловіка. У телефоні виявили листування з абонентами РФ, які можуть свідчити про співпрацю з країною-агресором. В меседжах затриманий всіляко демонстрував свою прихильність окупантам та надсилав координати населених пунктів Харківської області.

Крім того, поліцейські виявили скріншоти з перерахунками з російського банку.

«Рано чи пізно ми знайдемо всіх. І всі отримають своє», – додав Білошицький.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одного російського агента у прифронтових районах Дніпропетровщини. Він збирав інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

Теги: поліція Україна окупанти росія шпигун Харків війна

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