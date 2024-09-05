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Масштабна пожежа знищила майже половину села Студенок на Харківщині

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Масштабна пожежа знищила майже половину села Студенок на Харківщині
Внаслідок масштабної пожежі у селі Студенок Харківської області згоріли або були пошкоджені вогнем 308 будинків
фото з відкритих джерел

Після пожежі в селі Студенок правоохоронці досліджують кожен сантиметр території

Внаслідок масштабної пожежі в селі Студенок Харківської області вогнем було знищено або пошкоджено 308 будинків, що складає майже половину населеного пункту. Про це повідомляє начальник Слідчого управління ГУ Національної поліції у Харківській області Сергій Болвінов.

«Знищені або пошкоджені полум'ям тут триста вісім будинків – це майже половина села. Згоріла й будівля старостату. Зараз фіксуємо руйнування та збитки, працюємо з тими, хто втратив житло. Щоб отримати статус потерпілих, люди звертаються до поліції. Контакти слідчої для тих, хто постраждав від пожежі, в першому коментарі», – акцентував Болвінов. 

За словами Болвінова, поліція активно працює над дослідженням кожного сантиметра території, використовуючи дрони та обходячи всі пошкоджені подвір'я. В результаті пожежі також згоріла будівля старостату. Наразі правоохоронці фіксують масштаби руйнувань та допомагають мешканцям, які втратили житло, оформити статус потерпілих.

Як стало відомо, пожежа почалася в лісгоспі на Донеччині та через сильні пориви вітру швидко перекинулася на Студенок. Причини займання розслідує поліція Донецької області.

Нагадаємо, у столиці ще кілька днів буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки – Укргідрометцентр.

Теги: пожежа Харківщина

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