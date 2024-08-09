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На аеродромі під Липецьком тривають пожежі після вибухів: супутникові знімки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На аеродромі під Липецьком тривають пожежі після вибухів: супутникові знімки
У Липецькій області внаслідок атаки дрона виникла пожежа на військовому аеродромі
фото ілюстративне

На картах на місці пожежі позначено бомбосклад

Після нічних вибухів на військовому аеродромі під російським Липецьком продовжуються пожежі, Це підтверджують супутникові зображення. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

На аеродромі під Липецьком тривають пожежі після вибухів: супутникові знімки фото 1

На опублікованих кадрах видно, що на аеродромі досі вирують пожежі.

На аеродромі під Липецьком тривають пожежі після вибухів: супутникові знімки фото 2

На картах на місці пожежі позначено бомбосклад. Аналітики додають, що це пояснює потужну детонацію, яка продовжується.

На аеродромі під Липецьком тривають пожежі після вибухів: супутникові знімки фото 3

Нагадаємо, у ніч на 9 липня російське місто Липецьк зазнало атаки безпілотників. У Липецькій області Росії спалахнула масштабна пожежа на військовому аеродромі внаслідок  атаки безпілотника. За повідомленнями місцевих жителів, горить та детонує склад боєприпасів. ГУ МЧС по регіону підтвердило факт пожежу на аеродромі.

Аеродром «Липецьк-2» – у переліку тих летовищ, що активно використовуються армією РФ у війні проти України. Цьому аеродрому, як вказано на офіційному сайті, присвоєно 1 клас державної авіації. Підпорядковується Міноборони РФ.

Влада оголосила режим надзвичайної ситуації та розпочала евакуацію мешканців чотирьох населених пунктів, розташованих поблизу аеродрому. За словами губернатора, у зону евакуації потрапляють понад 400 будинків.

Наразі розгорнуто пункти тимчасового перебування, до евакуйованих сіл прибули автобуси. На місці події працюють екстрені служби та місцева влада.

Також, після потужної нічної атаки дрона, унаслідок якої спалахнув  військовий аеродром, влада Липецької області прийняла рішення про скасування всіх розважальних заходів в регіоні. 

Теги: аеродром росія пожежа

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