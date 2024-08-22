Третя окрема штурмова бригада розпочала наступ на Харківщині

За словами військових, за чотири дні окупанти втратили три сотні особового складу та значну кількість техніки й озброєння

Бійці Третьої окремої штурмової бригади просунулися углиб фронту на майже 2 кв. км

Внаслідок контратакувальних дій Третя окрема штурмова бригада взяла під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти та просунулася углиб фронту на майже 2 кв. км. Про це повідомляє пресслужба бригади.

Як зазначають військові, співвідношення сил на полі бою: два з половиною до одного на користь РФ.

«Головна задача операції була збити наступальний потенціал 20 армії РФ. На дану хвилину цю задачу виконано», – зазначив командир бригади Андрій Білецький.

За чотири дні у живій силі ворог втратив три сотні особового складу, а значну кількість техніки й озброєння розбито або уражено.

«Унікальність операції полягала в тому, що ми наступали на переважаючого ворога і перемогли. Успіх залежав від детального планування, нестандартних рішень, злагодженої роботи артилерії, ППО, БПС і розвідки. Але героями поля бою були танкісти, сапери, розвідники і в першу чергу – штурмовики», – командир бригади.

Військові наголошують, штурмові дії відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту у смугах сусідніх бригад. Зараз окупанти посилюють застосування авіації, реактивних систем залпового вогню і далекобійної артилерії. «Противник намагається повернути втрачене», – додають військові.

Як повідомлялося, російська армія на Харківщині намагається прорвати оборонні рубежі українських захисників, застосовуючи стрілецькі батальйони, які постійно кидає на штурм.

Нагадаємо, The Telegraph вважає, що Збройні сили України готуються до контрнаступу у 2025 році, попри присутність значних російських сил у Донецькій області.

До слова, українські військові завдали нищівного удару по складу боєприпасів та пального російських загарбників, що був розташований на Кінбурнській косі у Чорному морі.