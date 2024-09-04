Обстріл Львова та Кривого Рогу: Зеленський показав масштаби руйнувань (фото)

Пошкоджені звичайні житлові будинки в місті, школи, медичні заклади

Станом на 8:50 відомо про п'ятьох загиблих унаслідок ракетного удару РФ по Львову. Серед них дитина – дівчинка 14 років. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Президент також оприлюднив фото наслідків влучання по місту.

«Російські ракети проти наших міст і людей. Станом на зараз через удар по Львову загинули 5 людей, серед них дитина – дівчинка 14 років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Понад 30 людей постраждали. Пошкоджені звичайні житлові будинки в місті, школи, медичні заклади», – написав глава держави.

Зеленський також відреагував на російську атаку на Кривий Ріг. Там постраждали п'ятеро людей. «Є руйнування будинків та цивільної інфраструктури. На місцях працюють наші служби і роблять усе необхідне для ліквідації наслідків атаки. Усім пораненим надається необхідна допомога», – наголосив президент.

«Кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя. І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор справедливо, працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити», –додав Зеленський.

Станом на 8:30 у Львові внаслідок ворожої атаки постраждало 38 людей. Декілька з них у важкому стані, в тому числі п'ятеро дітей. Також відомо про п'ятьох загиблих.

Мер міста Андрій Садовий повідомив, що станом на 8 ранку понад 30 людей отримують медичну допомогу, декілька з них у важкому стані, в тому числі 5 дітей. Наразі триває розбір завалів, і вже відомо, що одна із загиблих була медсестрою-акушеркою

«Медики повідомили про смерть жінки та чоловіка. Загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у п'ятій поліклініці міста Львова. Інформацію про загиблого чоловіка збираємо. Співчуття рідним!», – зазначив Садовий.

Оперативна інформація за наслідками обстрілу Львова від Андрія Садового станом на 8:00 pic.twitter.com/X0Az6hJIJw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 4, 2024

Також він додав, що зафіксовано багато уражень, більше 50 будинків. серед них школа та медичні заклади. «Вже точно розуміємо, що з шести будинків людей відсиляємо. Дві школи не буде працювати, повилітало багато вікон...ДСНС працює, комунальники розбирають завали», – додав Садовий.

Зазначимо, внаслідок ворожого обстрілу у Львові в районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа. Пошкоджено дві школи і багато вікон вибито в центральній частині міста.

У зв'язку з наслідками атаки, у Львові тимчасово перекрито рух на кількох вулицях, зокрема на Скнилівському мосту та вулиці Коновальця. Трамвай №2 курсуватиме лише до вокзалу, а автобуси №52, 92, 21 та 84 змінили маршрут і рухаються по вулиці Збиральній.

Нагадаємо, РФ ударила по житлових кварталах Львова. Перші кадри з місця подій.