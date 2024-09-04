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Обстріл Львова та Кривого Рогу: Зеленський показав масштаби руйнувань (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Обстріл Львова та Кривого Рогу: Зеленський показав масштаби руйнувань (фото)
РФ ударила по житлових кварталах Львова та Кривого Рогу
фото: Володимир Зеленський/ Телеграм

Пошкоджені звичайні житлові будинки в місті, школи, медичні заклади

Станом на 8:50 відомо про п'ятьох загиблих унаслідок ракетного удару РФ по Львову. Серед них дитина – дівчинка 14 років. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Президент також оприлюднив фото наслідків влучання по місту.

Обстріл Львова та Кривого Рогу: Зеленський показав масштаби руйнувань (фото) фото 1

«Російські ракети проти наших міст і людей. Станом на зараз через удар по Львову загинули 5 людей, серед них дитина – дівчинка 14 років. Мої співчуття рідним і близьким загиблих. Понад 30 людей постраждали. Пошкоджені звичайні житлові будинки в місті, школи, медичні заклади», – написав глава держави.

Обстріл Львова та Кривого Рогу: Зеленський показав масштаби руйнувань (фото) фото 2

Зеленський також відреагував на російську атаку на Кривий Ріг. Там постраждали п'ятеро людей. «Є руйнування будинків та цивільної інфраструктури. На місцях працюють наші служби і роблять усе необхідне для ліквідації наслідків атаки. Усім пораненим надається необхідна допомога», – наголосив президент.

Обстріл Львова та Кривого Рогу: Зеленський показав масштаби руйнувань (фото) фото 3

«Кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя. І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор справедливо, працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити», –додав Зеленський.

Обстріл Львова та Кривого Рогу: Зеленський показав масштаби руйнувань (фото) фото 4

Станом на 8:30 у Львові внаслідок ворожої атаки постраждало 38 людей. Декілька з них у важкому стані, в тому числі п'ятеро дітей. Також відомо про п'ятьох загиблих.

Мер міста Андрій Садовий повідомив, що станом на 8 ранку понад 30 людей отримують медичну допомогу, декілька з них у важкому стані, в тому числі 5 дітей. Наразі триває розбір завалів, і вже відомо, що одна із загиблих була медсестрою-акушеркою

«Медики повідомили про смерть жінки та чоловіка. Загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у п'ятій поліклініці міста Львова. Інформацію про загиблого чоловіка збираємо. Співчуття рідним!», – зазначив Садовий.

Також він додав, що зафіксовано багато уражень, більше 50 будинків. серед них школа та медичні заклади. «Вже точно розуміємо, що з шести будинків людей відсиляємо. Дві школи не буде працювати, повилітало багато вікон...ДСНС працює, комунальники розбирають завали», – додав Садовий.

Зазначимо, внаслідок ворожого обстрілу у Львові в районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа. Пошкоджено дві школи і багато вікон вибито в центральній частині міста. 

У зв'язку з наслідками атаки, у Львові тимчасово перекрито рух на кількох вулицях, зокрема на Скнилівському мосту та вулиці Коновальця. Трамвай №2 курсуватиме лише до вокзалу, а автобуси №52, 92, 21 та 84 змінили маршрут і рухаються по вулиці Збиральній.

Нагадаємо, РФ ударила по житлових кварталах Львова. Перші кадри з місця подій. 

Теги: пожежа президент Володимир Зеленський смерть Кривий Ріг Львів Андрій Садовий школа війна дитина

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