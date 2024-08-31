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У Москві спалахнула потужна пожежа, її гасять чотири гелікоптери та корабель (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Москві спалахнула потужна пожежа, її гасять чотири гелікоптери та корабель (відео)
За словами російських рятувальників, вертольоти скинули вже понад 350 тонн води, але вогонь не вдалося загасити
фото з відкритих джерел

Спалахнула двоповерхова адміністративна будівля на заході російської столиці

Потужна пожежа спалахнула у Москві у суботу, 31 серпня. Вогонь намагаються загасити від ранку. Про це повідомляє МНС Росії.

Спалахнула двоповерхова адміністративна будівля на заході російської столиці.

Пожежа охопила територію площею понад тисячу квадратних метрів. Російське МНС залучило до гасіння спеціальний корабель «Полковник Чернишев», а також чотири гелікоптери Московського авіаційного центру - три Ка-32 і Мі-26.

За словами російських рятувальників, вертольоти скинули вже понад 350 тонн води, але вогонь не вдалося загасити.

Раніше влада Москви  ухвалила рішення перевести співробітників міністерства надзвичайних справ на посилений режим служби. Він діятиме до 9 вересня.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, у ніч на 28 серпня Сили оборони завдали удару по нафтобазі «Атлас» в Ростовській області РФ. У результаті ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об'єкта. 

Як повідомлялося, у Кіровській області Російської Федерації безпілотник атакував ємність для зберігання нафтопродуктів у місті Котельнич.

Очевидці повідомляють про щонайменше чотири вибухи в районі комбінату «Вятка»

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня у Росії після гучних вибухів спалахнула пожежа на нафтобазі в Кам'янському районі Ростовській області. За даними місцевих пабліків горять резервуари комбінату Росрезерва «Атлас», який розташований на відстані близько 160 км від лінії фронту.

Звуки потужних вибухів пролунали над областю приблизно о 02:45 ночі. Приблизно в цей час вибухи чули жителі Новошахтинська, Аксая та західної частини Ростова.

До слова, у Россошанському районі Воронезької області після атаки безпілотника виникла пожежа поблизу вибухонебезпечних об'єктів.

Теги: пожежа корабель безпілотник влада відео полковник росіяни Москва

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