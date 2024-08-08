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Окупанти зменшили кількість атак КАБами по Харківській області

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти зменшили кількість атак КАБами по Харківській області
Раніше на Липецькому та Вовчанському напрямках росіяни цілодобово завдавали ударів керованими авіабомбами
фото з відкритих джерел

Постійно під ворожими ударами перебувають населені пункти Харківського, Купʼянського, Богодухівського районів

Російські загарбники значно зменшили застосування керованих авіабомб для ударів по Харківській області. Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

Як зазначив Синєгубов, постійно під ворожими ударами перебувають населені пункти Харківського, Купʼянського, Богодухівського районів, які розташовані біля кордону з Росією.

«На Липецькому та Вовчанському напрямках так само. Ворог продовжує завдавати ударів, проте сьогодні ми зафіксували значно меншу кількість керованих авіабомб. Якщо ми раніше фіксували цілодобово від 30 до 60 таких ударів, то наразі мали лише декілька та два ракетні удари», – розповів глава ОВА.

Нагадаємо, Росія перекидає свої війська з Луганщини на Харківський напрямок.

Як пише The Telegraph, Росія розпочала свій наступ на Харківську область на місяць раніше, аніж планувала. Через це інші підрозділи російських військ, які повинні були паралельно наступати на Донбасі, не були підготованими належним чином. 

До слова, наступ ворога на Харківському напрямку мав за мету зробити все, аби Україна не змогла швидко відчути результати мобілізації. Про це командувач Об’єднаних сил ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» бригадний генерал Андрій Гнатов розповів в інтерв’ю для «Главкому».

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Теги: окупанти Олег Синєгубов Харківщина війна бомбардування

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