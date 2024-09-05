У столиці ще кілька днів буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки – Укргідрометцентр

У місті на період воєнного стану заборонено відвідування лісів і лісопаркових зон поза межами житлових масивів

До 8 вересня в Києві утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попереджає Український гідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, 6 вересня в Києві очікується температура вдень 23-28°, вітер східний 5-10 м/с, мінлива хмарність, без опадів.

Закликаємо киян і гостей столиці дотримуватись правил протипожежної безпеки, бути обачними під час відпочинку на природі, не розводити вогнища в не пристосованих для цього місцях, не використовувати несправне чи пошкоджене електрообладнання.

Нагадуємо, що в місті на період воєнного стану заборонено відвідування лісів і лісопаркових зон поза межами житлових масивів. Відповідне рішення Ради оборони міста Києва продовжує бути чинним.

Крім того, наголошуємо, що на території України діє жорстка заборона палити сухостій, за порушення якої передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

для громадян – від 6 120 до 12 240 грн;

для посадових осіб – від 21 420 до 30 600 грн.

Також повідомляємо, що відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за розпалювання багаття в недозволених місцях передбачений штраф від 340 до 1 360 грн.