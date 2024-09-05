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У столиці ще кілька днів буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки – Укргідрометцентр

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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У столиці ще кілька днів буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки – Укргідрометцентр
ілюстративне фото

У місті на період воєнного стану заборонено відвідування лісів і лісопаркових зон поза межами житлових масивів

До 8 вересня в Києві утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попереджає Український гідрометцентр. 

За прогнозом синоптиків, 6 вересня в Києві очікується температура вдень 23-28°, вітер східний 5-10 м/с, мінлива хмарність, без опадів.

Закликаємо киян і гостей столиці дотримуватись правил протипожежної безпеки, бути обачними під час відпочинку на природі, не розводити вогнища в не пристосованих для цього місцях, не використовувати несправне чи пошкоджене електрообладнання.

Нагадуємо, що в місті на період воєнного стану заборонено відвідування лісів і лісопаркових зон поза межами житлових масивів. Відповідне рішення Ради оборони міста Києва продовжує бути чинним.

У столиці ще кілька днів буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки – Укргідрометцентр фото 1

Крім того, наголошуємо, що на території України діє жорстка заборона палити сухостій, за порушення якої передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

для громадян – від 6 120 до 12 240 грн;
для посадових осіб – від 21 420 до 30 600 грн.

Також повідомляємо, що відповідно до ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за розпалювання багаття в недозволених місцях передбачений штраф від 340 до 1 360 грн.

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Теги: штраф Київ пожежа

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