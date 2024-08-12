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Пожежа на ЗАЕС та вибухи в Курську: головне за ніч

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Пожежа на ЗАЕС та вибухи в Курську: головне за ніч
На Запорізькій атомній електростанції сталася пожежа, внаслідок якої загорілася градирня номер один та було пошкоджено інше технологічне обладнання
фото з вільних джерел

На Запорізький АЕС лунали вибухи та була пожежа

Вночі на ЗАЕС було видно густий дим. У Курську знову лунали вибухи. Демократи закликають Трампа розсекретити дані про втручання у вибори.  «Главком» зібрав головні новини ночі проти 12 серпня, щоб ви були в курсі подій. 

У Парижі урочисто завершилися літні Олімпійські ігри (фото)

11 серпня в Парижі відбулася урочиста церемонія закриття XXXIII літніх Олімпійських ігор, яку спостерігав увесь світ. Українська збірна, представлена 140 спортсменами у 23 видах спорту, здобула 12 медалей, серед яких 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові.

Цей результат дозволив Україні посісти 22-ге місце у медальному заліку, що є найкращим досягненням за останні 12 років.

Пожежа на ЗАЕС та вибухи в Курську: головне за ніч фото 1

 
Пожежа на ЗАЕС: Зеленський відреагував на провокацію росіян

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські окупанти спричинили пожежу на території Запорізької АЕС. Хоча радіаційний фон залишається в межах норми, ситуація залишається небезпечною через тривалу окупацію станції російськими військами.

Зеленський закликав до реакції світу та МАГАТЕ, наголошуючи, що лише повернення ЗАЕС під український контроль може гарантувати безпеку.

МАГАТЕ повідомляє про вибухи та дим на ЗАЕС

Експерти МАГАТЕ повідомили про сильний темний дим, що піднявся з північної частини Запорізької АЕС після серії вибухів. За інформацією, наданою окупаційною «командою ЗАЕС», інцидент стався внаслідок ймовірної атаки безпілотника. Важливо пам'ятати, що ЗАЕС перебуває під контролем російських військ, які замінили персонал станції.

Таким чином, МАГАТЕ передає версію подій, надану російською стороною, яка раніше неодноразово звинувачувалася у провокативних обстрілах ЗАЕС.

«Енергоатом» назвав можливі причини займання на ЗАЕС

На Запорізькій атомній електростанції сталася пожежа, внаслідок якої загорілася градирня номер один та було пошкоджено інше технологічне обладнання. За інформацією Енергоатому, інцидент стався близько 20:00 на об'єкті технічного водопостачання.

Експерти наголошують, що російські окупанти використовують приміщення та споруди ЗАЕС як військові склади, що значно збільшує ризики виникнення пожеж. Градирні також використовуються для зберігання військового обладнання та амуніції.

Демократи закликають Трампа розсекретити дані про втручання у вибори – Washington Post

Двоє демократів із Палати представників, закликали владу провести брифінги та оприлюднити інформацію про можливе іноземне втручання у вибори.

Аналітики та експерти з розвідки в неділю висловили занепокоєння щодо можливих спроб іноземних держав зірвати президентські вибори в США після того, як представники команди кандидата Дональда Трампа заявили про злам їхніх систем електронної пошти хакерами, які нібито працюють на Іран. Про це повідомляє  Washington Post. У

У Курську знову лунали вибухи

Сьогодні вночі Курськ знову став ареною повітряної тривоги. Місцеві жителі повідомляють про 3-4 вибухи, пов'язані з роботою системи протиповітряної оборони. Влада закликала людей сховатися в безпечних місцях та оголосила ракетну небезпеку.  Про це розповів в.о губернатора Курської області Олексій Смирнов. 

Теги: пожежа МАГАТЕ Володимир Зеленський вибори

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