У Білгороді після вибухів спалахнули пожежі

Очевидці заявляють, що горять будинки та машини

Уранці 2 вересня в Білгороді пролунала серія вибухів, після якої в місті спалахнули пожежі. Про це пишуть місцеві пабліки.

Мешканці повідомили, що після вибухів над містом з'явився дим. Також очевидці заявляють, що горять будинки та машини.

«Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала наша система ППО. У місті Білгород є прямі попадання в один соціальний та один комерційний об'єкт», – заявив губернатор області Гладков.

Нагадаємо, у неділю, 1 вересня, в Білгороді пролунала серія вибухів, у місті вирує одразу кілька пожеж. Відповідними відео у мережі діляться місцеві жителі.

Влада, традиційно, заявила, що місто перебуває під атакою ЗСУ. Хоча відомо, що неодноразово білгородці ставали жертвами власної армії.

Так, губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що, за попередньою інформацією, поранено 8 мирних жителів, із них двоє дітей.

Раніше оперативний штаб Білгородської області в Росії ухвалив рішення відселити жителів кількох сіл.

Нагадаємо, росіяни перекидають свої резерви в Білгородську область. Цих солдатів можуть застосовувати у подальших штурмах.