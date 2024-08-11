Вибухи у Києві та Сумах: головне за ніч

На Київщині зафіксували ворожі безпілотники

У Києві двічі лунала повітряна тривога. На Київщині працювало ППО. У Ростові-на-Дону був потужний вибух. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 11 серпня, щоб ви були в курсі подій.

У Сумах пролунали вибухи

Сьогодні, 10 серпня, близько 22:17 російська тактична авіація здійснила черговий підступний удар по Сумській області, запустивши керовані авіабомби. Пізніше з'явилася інформація про вибухи в місті. Про це повідомили Повітряні Сили.

У Ростові-на-Дону пролунав потужний вибух, спалахнула масштабна пожежа

10 серпня в районі Персіанівки, поблизу військової частини у Ростові-на-Дону, стався потужний вибух, який призвів до масштабної пожежі. За попередніми даними з соціальних мереж, причиною вибуху стало падіння невідомого об'єкта, що спричинило займання сухої трави. Пожежа швидко поширилася на значну територію, віддалену приблизно на 20 км від військової частини. Наразі інформація про масштаби та інтенсивність пожежі відсутня, а офіційні джерела поки що не коментують інцидент.

У Київській області були зафіксовані ворожі безпілотники, працювало ППО

У Києві пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Одночасно Київська обласна військова адміністрація повідомила про виявлення ворожих безпілотників у повітряному просторі регіону.

Сили протиповітряної оборони активно працюють по ворожих цілях. Мешканців Київщини закликають негайно сховатися в укриттях та дотримуватися інформаційної тиші.

Штаб Трампа звинувачує Іран у зламі електронної пошти – Associated Press

Передвиборчий штаб кандидата у президенти США Дональда Трампа оголосив, що їхні комп'ютери були зламані, і конфіденційні внутрішні документи опинилися в руках зловмисників. Як повідомляє Associated Press, штаб припустив, що до цього можуть бути причетні іранські діячі.