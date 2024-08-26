У Києві на лівому березі сталася пожежа

Начальник КМВА Сергій Попко повідомляв, що на підступах до Києва працює ППО

Під час ранкової атаки російських військ у Києві пролунала серія вибухів

У Києві під час повітряної тривоги на лівому березі сталася потужна пожежа. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Зокрема, під час ранкової атаки російських військ у Києві пролунала серія вибухів. Як повідомляли моніторингові пабліки, окупанти атакували Київську область балістичними ракетами.

Натомість начальник КМВА Сергій Попко заявив, що на підступах до Києва працює ППО. Також згодом стало відомо, що деякі райони Києва залишилися без світла.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що перебої з енергопостачанням пов'язані із проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі. Також фіксуються перебої з водопостачанням.

Крім того, Кличко заявив, що на правому березі столиці через відключення світла є перебої з водопостачанням.