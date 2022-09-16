Відповідали за «референдум»: у Бердянську вбито заступника «мера» та його дружину

Олег та Людмила Бойко були вбиті поблизу свого гаража

Подружжя Бойків відповідало за «входження» Запорізької області до складу Росії

На Запоріжжі вбито заступника так званого «глави адміністрації» окупованого Бердянська Олега Бойка разом з його дружиною, яка очолювала виборчу комісію з проведення «референдуму». Про це повідомляє окупаційна «адміністрація» Бердянська.

«Поблизу свого гаража було вбито заступника «голови» військово-цивільної адміністрації м. Бердянська з питань житлово-комунального господарства Олега Бойка та його дружину Людмилу Бойко, яка очолювала міську територіальну виборчу комісію з проведення «референдуму», – йдеться в повідомленні.

Подружжя Бойків відповідало за «входження» Запорізької області до складу Росії.

Раніше повідомлялося, що активний наступ ЗСУ і звільнення окупованих територій схоже зламали плани колаборантів на Запоріжжі, – вони вже відклали «референдум» про приєднання до РФ до «спокійніших часів».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що нові так звані референдуми на окупованих територіях закриють для Російської Федерації можливість переговорів і з Україною, і з цивілізованим світом.