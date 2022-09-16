Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Відповідали за «референдум»: у Бердянську вбито заступника «мера» та його дружину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Відповідали за «референдум»: у Бердянську вбито заступника «мера» та його дружину
Олег та Людмила Бойко були вбиті поблизу свого гаража
фото з відкритих джерел

Подружжя Бойків відповідало за «входження» Запорізької області до складу Росії

На Запоріжжі вбито заступника так званого «глави адміністрації» окупованого Бердянська Олега Бойка разом з його дружиною, яка очолювала виборчу комісію з проведення «референдуму». Про це повідомляє окупаційна «адміністрація» Бердянська.

«Поблизу свого гаража було вбито заступника «голови» військово-цивільної адміністрації м. Бердянська з питань житлово-комунального господарства Олега Бойка та його дружину Людмилу Бойко, яка очолювала міську територіальну виборчу комісію з проведення «референдуму», – йдеться в повідомленні.

Подружжя Бойків відповідало за «входження» Запорізької області до складу Росії.

Раніше повідомлялося, що активний наступ ЗСУ і звільнення окупованих територій схоже зламали плани колаборантів на Запоріжжі, – вони вже відклали «референдум» про приєднання до РФ до «спокійніших часів».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що нові так звані референдуми на окупованих територіях закриють для Російської Федерації можливість переговорів і з Україною, і з цивілізованим світом.

Читайте також: Референдуми скасовані? Росія анонсувала нові плани щодо окупованих територій
Теги: референдум росія окупанти Запоріжжя

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гауляйтер Балицький назвав референдум «необхідною технічною формальністю»
Головний гауляйтер Запоріжжя визнав, що боїться проводити «референдум»
12 вересня, 11:32
Рашисти час від часу згадують про «референдум», щоб догодити своєму кремлівському керівництву
Окупаційна влада зупинила підготовку до «референдуму» на Херсонщині
14 вересня, 15:42
У генпрокуратурі колаборантів пролунали вибухи
Вибухи у Луганську: загинула заступниця генпрокурора «ЛНР»
Сьогодні, 13:38

Події в Україні

В Умані спрацювала ППО: є руйнування
В Умані спрацювала ППО: є руйнування
Мелітополь: на аеродромі прогримів потужний вибух (відео)
Мелітополь: на аеродромі прогримів потужний вибух (відео)
«Цілились у мій кабінет». Переляканий зрадник Стремоусов записав звернення
«Цілились у мій кабінет». Переляканий зрадник Стремоусов записав звернення
Дніпропетровщина: Повітряні сили збили «Орлан» та кілька крилатих ракет
Дніпропетровщина: Повітряні сили збили «Орлан» та кілька крилатих ракет
У Херсоні загинув водій «міністерки соцполітики», колаборанти відреагували сміхом (відео)
У Херсоні загинув водій «міністерки соцполітики», колаборанти відреагували сміхом (відео)
Відповідали за «референдум»: у Бердянську вбито заступника «мера» та його дружину
Відповідали за «референдум»: у Бердянську вбито заступника «мера» та його дружину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
Саміт в Узбекистані: як китайці принизили Лукашенка (фото)
55K
ЗСУ попереджають: окупанти готують провокації під чужим прапором
53K
Путін та Лукашенко зустрілися із Ердоганом: мережа відреагувала мемами (фото, відео)
41K
Британська розвідка назвала гострі проблеми армії РФ
38K
Драма Куп’янська. Половина міста досі під росіянами, ключові керівники – зрадники
26K
В Україні повітряна тривога. Кривий Ріг зазнав ракетного удару

Новини

«Нафтогаз» продає газ в зоні бойових за космічною ціною. Профільна асоціація зробила заяву
Сьогодні, 13:41
Контрнаступ ЗСУ: Росія вивозить вантажівками гори трупів окупантів
Сьогодні, 07:12
П'ять новин 15 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:02
Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
Вчора, 12:54
Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників
Вчора, 07:13
П'ять новин 14 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
14 вересня, 21:03

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту