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    Події в Україні

    Мер Харкова закликав мешканців евакуюватися із найнебезпечніших районів

    Безпечних районів у місті немає &ndash; Терехов - Мер Харкова закликав мешканців евакуюватися із найнебезпечніших районів
    Безпечних районів у місті немає – Терехов
    фото: ДСНС

    Цивільних, яким загрожують обстріли, просять виїжджати

    У Харкові внаслідок постійних обстрілів, не залишилося безпечних місць. Цивільних закликали евакуюватися із найнебезпечніших районів. Про це пише у Telegram міський голова Харкова Ігор Терехов.

    «Ми продовжуємо евакуацію людей із найнебезпечніших районів міста, які перебувають під безперервним обстрілом. Вивозимо людей до місць, які є менш небезпечними. Зовсім безпечних районів у Харкові зараз не залишилося. Там ми надаємо місце проживання, гаряче харчування, душ, медичну допомогу. Закликаю всіх, хто мешкає під цілодобовими обстрілами, виїжджати. Наші волонтери допоможуть вам зробити це», – заявив міський голова Ігор Терехов.

    Також влада просить містян не нехтувати сигналами про небезпеку і ховатися в укриття.

    Як відомо, протягом останніх днів Харків щодня обстрілюють окупанти.

    До слова, вчора ворог здійснив ракетний обстріл Харкова: подробиці атаки. Увечері окупанти знову обстріляли Харків, є загиблий.

    15 квітня рашисти обстріляли Харків: серед загиблих є немовля.

    Нагадаємо, ворог частково блокує Харків і намагається штурмувати «Азовсталь» – Генштаб.

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    Теги: Харків росія окупанти війна мер Україна Telegram харчування окупація Ігор Терехов #stoprussia
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    Мер Харкова закликав мешканців евакуюватися із найнебезпечніших районів