Мер Харкова закликав мешканців евакуюватися із найнебезпечніших районів

Цивільних, яким загрожують обстріли, просять виїжджати

У Харкові внаслідок постійних обстрілів, не залишилося безпечних місць. Цивільних закликали евакуюватися із найнебезпечніших районів. Про це пише у Telegram міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Ми продовжуємо евакуацію людей із найнебезпечніших районів міста, які перебувають під безперервним обстрілом. Вивозимо людей до місць, які є менш небезпечними. Зовсім безпечних районів у Харкові зараз не залишилося. Там ми надаємо місце проживання, гаряче харчування, душ, медичну допомогу. Закликаю всіх, хто мешкає під цілодобовими обстрілами, виїжджати. Наші волонтери допоможуть вам зробити це», – заявив міський голова Ігор Терехов.

Також влада просить містян не нехтувати сигналами про небезпеку і ховатися в укриття.

Як відомо, протягом останніх днів Харків щодня обстрілюють окупанти.

До слова, вчора ворог здійснив ракетний обстріл Харкова: подробиці атаки. Увечері окупанти знову обстріляли Харків, є загиблий.

15 квітня рашисти обстріляли Харків: серед загиблих є немовля.

Нагадаємо, ворог частково блокує Харків і намагається штурмувати «Азовсталь» – Генштаб.

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