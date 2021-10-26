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    Події в Україні

    Мер Івано-Франківська запропонував нове покарання для хуліганів: «буком по голій дупі»

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    20-річний франківець пошкодив ліхтарі - Мер Івано-Франківська запропонував нове покарання для хуліганів: «буком по голій дупі»
    20-річний франківець пошкодив ліхтарі
    фото Руслан Марцінків/Facebook

    Молодик пошкодив у центральній частині міста ліхтарі та клумби

    Мер Івано-Франківська вигадав додаткове покарання для 20-річного хлопця, якого затримали за вандалізм і відправили до військкомату, оскільки він ухилявся від служби. Про покарання міський голова Руслан Марцінків написав на сторінці у Facebook.

    Так, молодик пошкодив у центральній частині міста ліхтарі та клумби. Його впізнали та затримали за допомогою камер спостереження та відео із соцмереж. Також 20-річний франківець перебував у нетверезому стані.

    «Той самий «Юра», що трощив ліхтарі, виявляється, ухилявся від військової служби, тож його передали у військкомат. Поліція порушила кримінальну справу за хуліганство (стаття 296 ККУ). Я думаю, хуліганів треба покарати. Швидко і показово. Взагалі, я б до Кримінального кодексу вніс зміни – щоб одним із видів покарання було надавати буком по голій с..ці серед площі. Робиш зле – показово отримуєш покарання. Здається, це було б найефективніше», – написав Марцинків.

    Тому хлопцеві загрожує до п'яти років ув'язнення за розбиті ліхтарі. Також поліцейські відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 296 КК (хуліганство).

    Раніше міський голова Франківська Руслан Марцінків під час оперативної наради повідомив, що виплатить премію першій жінці, яка завагітніє після вакцинації проти коронавірусу.

    Теги: вандалізм мер Руслан Марцінків
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    Мер Івано-Франківська запропонував нове покарання для хуліганів: «буком по голій дупі»