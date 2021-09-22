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    Мер Івано-Франківська пообіцяв преміювати навчальний заклад, який першим вакцинує 100% працівників

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    Гроші підуть на розвиток інфраструктури&nbsp; - Мер Івано-Франківська пообіцяв преміювати навчальний заклад, який першим вакцинує 100% працівників
    Гроші підуть на розвиток інфраструктури 
    Фото з відкритих джерел

    Освітньому закладу виділять один млн грн

    Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв один млн грн на розвиток інфраструктури тому закладу освіти, який першим забезпечить на 100% вакцинації працівників від коронавірусу. Про це Марцінків заявив під час оперативної наради.

    «Перший заклад, який досягне 100% вакцинації працівників, отримає один млн грн на розвиток інфраструктури», – запевнив міський голова.

    За інформацією Департаменту освіти і науки Івано-Франківської міської ради, у 50 з 58 шкіл міста вакциновані 80% і більше працівників. У дитсадках, які працюють, цього показника досягли співробітники 29 закладів із 44. Також 80% персоналу отримали щеплення у кожному другому закладі позашкільної освіти. Працівники восьми закладів професійно-технічної освіти поки що не змогли досягнути цього показника.

    Раніше мер Франківська пообіцяв виплатити 100 тис. грн першій жінці, яка завагітніє після Covid-вакцинації.

    Також Марцінків під загрозою звільнення у двотижневий термін наказав працівникам виконкому міськради зробити щеплення від коронавірусу.

    До слова, Руслан Марцінків пообіцяв преміювати міських вчителів за щеплення від Covid-19.

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    Теги: мер щеплення вакцинація Руслан Марцінків
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    Мер Івано-Франківська пообіцяв преміювати навчальний заклад, який першим вакцинує 100% працівників