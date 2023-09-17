Мер Херсона перебуває у російському полоні – Червоний Хрест

Про викрадення Ігоря Колихаєва окупантами стало відомо 28 червня 2022 року

Міжнародний комітет Червоного Хреста офіційно надав меру Херсона Ігорю Колихаєву статус полоненого. Про це повідомляє «Суспільне». Інформацію підтвердив виданню син Колихаєва.

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«Я зв'язався з Червоним Хрестом і мені сказали, що російська сторона подала мого батька Ігоря Колихаєва до списку полонених і він перебуває на території РФ. Де саме та про стан його здоров'я не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу», – сказав Святослав Колихаєв.

Про викрадення Колихаєва окупантами стало відомо 28 червня 2022 року. Повідомлялося, що озброєні представники Росгвардії та, ймовірно, ФСБ посадили його до автобуса і відвезли в невідомому напрямку.

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Російські військовослужбовці затримали Колихаєва через небажання співпрацювати з окупаційною адміністрацією РФ. Про це у своєму Facebook повідомила радниця міського голови Галина Ляшевська.

«Вони вилучили жорсткі диски з комп'ютерів, розкрили всі сейфи, шукали документи. Весь цей час Колихаєва тримали в окремому кабінеті в наручниках під озброєною охороною. Після обшуку Колихаєва посадили в автобус Z і відвезли», – пояснила радниця мера.

Ляшевська також зазначила, що кількома днями раніше міський голова Херсона отримав лист від «новопризначеного» гауляйтера, в якому той пропонував обговорити майбутню «організацію взаємодії». Колихаєв відмовився приходити на зустріч, і у відповідь йому пригрозили арештом.

Після того про подальшу долю Колихаєва офіційної інформації не було.

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Попри окупацію, Ігор Колихаєв продовжував залишатися в місті й виконувати свої обов'язки.

Зауважимо, мер Херсона Ігор Колихаєв розповів іноземним та українським журналістам про життя міста в окупації, так званому «тихому Херсоні».

19 липня повідомлялося, що Колихаєв перебуває в ізоляторі тимчасового утримання в Херсоні.