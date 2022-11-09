Син Колихаєва просить українців допомогти звільними батька з полону

Рідні мера Херсона просять підписати петицію про його звільнення

Син міського голови Херсона Ігора Колихаєва, який вже понад п'ять місяці перебуває у полоні окупантів, створив петиції про визволення батька. Петиція опублікована на сайті Рetitions.net.

«Я, КОЛИХАЄВ СВЯТОСЛАВ , звертаюсь до всіх людей підтримати цю петицію про звільнення мого батька КОЛИХАЄВА ІГОРЯ, мера м. Херсон , який на протязі 4 місяців протидіяв російським загарбникам ! Він вже 5 місяців у полоні!», – йдеться у петиції.

Рідні мера Херсона просять підтримати та підписати петицію про звільнення.

Нагадаємо, російські окупанти викрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва. Це відбулося приблизно об 11 годині 28 червня.

Відомо, що Ігор Колихаєв залишався у Херсоні попри окупацію. Він казав, що виконує свій обов'язок перед виборцями. Геннадій Лагута розкритикував Ігоря Колихаєва за те, що той не покинув окуповане росіянами місто.

Зауважимо, мер Херсона Ігор Колихаєв розповів іноземним та українським журналістам про життя міста в окупації, так званому «тихому Херсоні».

19 липня повідомлялося, що Колихаєв перебуває в ізоляторі тимчасового утримання в Херсоні.