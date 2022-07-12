Куди подівся мер Херсона? Прессекретарка Колихаєва звернулася до українців із проханням

Мера Херсона окупанти викрали 28 червня

Уже 14 днів нічого не відомо про долю міського голови Херсона Ігоря Колихаєва, якого викрали окупанти. Про це повідомила радниця міського голови Галина Ляшевська.

«Уже два тижні ми не бачили чи нічого не чули про викраденого Ігоря Колихаєва. Не хочу розсилати по соцмережах нудні емоції про те, як ми сумуємо за ним і на скільки років за ці 14 днів ми всі постаріли, хвилюючись за нього. Тому, що ми любимо. Ви часто запитуєте, чим можете допомогти. Можна: лайкнути і поширити – нехай всі ваші друзі в різних країнах і всі херсонці, куди б їх зараз не кинула війна, знають, що мер Херсона чинить опір і бореться. Тельці не стримують. Чоловіки не здаються», – написала Ляшевська у Facebook.

Раніше радниця голови міськради також уточнила, що його команда продовжує виконувати роботу.

Нагадаємо, російські окупанти викрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва. Про це «Главкому» повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута. Лагута зазначив, що росіяни затримали Колихаєва приблизно об 11 годині 28 червня. Наразі невідомо, де перебуває мер Херсона.

Відомо, що Ігор Колихаєв залишався у Херсоні попри окупацію. Він казав, що виконує свій обов'язок перед виборцями. Геннадій Лагута розкритикував Ігоря Колихаєва за те, що той не покинув окуповане росіянами місто.

Нагадаємо, мер Херсона Ігор Колихаєв розповів іноземним та українським журналістам про життя міста в окупації, так званому «тихому Херсоні».