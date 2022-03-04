Ситуація на Харківщині: стало відомо, скільки українців загинуло з початку війни

Жертвами бойових дій у області стало 188 людей, серед них – п’ятеро дітей

Відтоді, як росіяни почали цинічно обстрілювати Харківщину, загинуло вже 188 людей. Серед них – п’ятеро дітей. Такі дані станом на 18:00 4 березня повідомили у Нацполіції. Вони загинули від поранень під час артобстрілів та бойових дій.

Серед 188 загиблих осіб було 122 цивільних громадян, зокрема п’ятеро дітей. Під час артобстрілів поранили 394 особи, з них 290 – цивільні громадяни.

Із початку вторгнення російських військ на Харківщині поліція затримала 19 зловмисників.

Загинули й військовослужбовці

Із 24 лютого, героїчно захищаючи Харківщину від нападу ворожих військ, загинули:

35 військових Збройних сил України;

Четверо поліцейських;

Шестеро нацгвардійців;

Четверо співробітників Державної прикордонної служби;

Двоє – Харківського національного університету повітряних сил;

Один – Служби безпеки України;

А також 14 бійців територіальної оборони.

Нацполіція за цей час затримала:

12 російських військовослужбовців;

двох посібників ДРГ;

одного підозрюваного в умисному вбивстві;

а також чотирьох підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, пов'язаних із незаконним поводженням зі зброєю.

Нагадаємо, за тиждень харків'яни знищили понад 500 одиниць ворожої техніки.

Учора на Харківщині попався коригувальник вогню окупантів.

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