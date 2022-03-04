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    Події в Україні

    Ситуація на Харківщині: стало відомо, скільки українців загинуло з початку війни

    Окупанти вбивають цивільних мешканців та розстрілюють житлові будинки - Ситуація на Харківщині: стало відомо, скільки українців загинуло з початку війни
    Окупанти вбивають цивільних мешканців та розстрілюють житлові будинки
    фото з соцмереж

    Жертвами бойових дій у області стало 188 людей, серед них – п’ятеро дітей

    Відтоді, як росіяни почали цинічно обстрілювати Харківщину, загинуло вже 188 людей. Серед них – п’ятеро дітей. Такі дані станом на 18:00 4 березня повідомили у Нацполіції. Вони загинули від поранень під час артобстрілів та бойових дій.

    Серед 188 загиблих осіб було 122 цивільних громадян, зокрема п’ятеро дітей. Під час артобстрілів поранили 394 особи, з них 290 – цивільні громадяни.

    Із початку вторгнення російських військ на Харківщині поліція затримала 19 зловмисників.

    Загинули й військовослужбовці

    Із 24 лютого, героїчно захищаючи Харківщину від нападу ворожих військ, загинули:

    • 35 військових Збройних сил України;
    • Четверо поліцейських;
    • Шестеро нацгвардійців;
    • Четверо співробітників Державної прикордонної служби;
    • Двоє – Харківського національного університету повітряних сил;
    • Один – Служби безпеки України;
    • А також 14 бійців територіальної оборони.

    Нацполіція за цей час затримала:

    • 12 російських військовослужбовців;
    • двох посібників ДРГ;
    • одного підозрюваного в умисному вбивстві;
    • а також чотирьох підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, пов'язаних із незаконним поводженням зі зброєю.

    Нагадаємо, за тиждень харків'яни знищили понад 500 одиниць ворожої техніки.

    Учора на Харківщині попався коригувальник вогню окупантів.

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    Теги: війна Харківщина поліція
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    Ситуація на Харківщині: стало відомо, скільки українців загинуло з початку війни