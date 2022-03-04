Ситуація на Харківщині: стало відомо, скільки українців загинуло з початку війни
Жертвами бойових дій у області стало 188 людей, серед них – п’ятеро дітей
Відтоді, як росіяни почали цинічно обстрілювати Харківщину, загинуло вже 188 людей. Серед них – п’ятеро дітей. Такі дані станом на 18:00 4 березня повідомили у Нацполіції. Вони загинули від поранень під час артобстрілів та бойових дій.
Серед 188 загиблих осіб було 122 цивільних громадян, зокрема п’ятеро дітей. Під час артобстрілів поранили 394 особи, з них 290 – цивільні громадяни.
Із початку вторгнення російських військ на Харківщині поліція затримала 19 зловмисників.
Загинули й військовослужбовці
Із 24 лютого, героїчно захищаючи Харківщину від нападу ворожих військ, загинули:
- 35 військових Збройних сил України;
- Четверо поліцейських;
- Шестеро нацгвардійців;
- Четверо співробітників Державної прикордонної служби;
- Двоє – Харківського національного університету повітряних сил;
- Один – Служби безпеки України;
- А також 14 бійців територіальної оборони.
Нацполіція за цей час затримала:
- 12 російських військовослужбовців;
- двох посібників ДРГ;
- одного підозрюваного в умисному вбивстві;
- а також чотирьох підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, пов'язаних із незаконним поводженням зі зброєю.
Нагадаємо, за тиждень харків'яни знищили понад 500 одиниць ворожої техніки.
Учора на Харківщині попався коригувальник вогню окупантів.