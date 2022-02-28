За здачу міста окупанту двоє мерів одержали підозру в держзраді

Затримані мер Куп‘янська, а також Південного Брюханов, його заступник, керівник місцевого райвідділку поліції і дільничний інспектор за статтею «державна зрада»

Харківська обласна прокуратура оперативно і відповідно до закону відреагувала на дії мера Куп‘янська. Йому повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України представником влади, а також у державній зраді. Про це повідомляє голова Офісу генпрокурора Ірина Венедиктова.

Вона пише, що 27 лютого Куп’янський міський голова запропонував командуванню збройних сил РФ надати підтримку та матеріальне забезпечення окупантам свого міста. Мер забезпечив загарбників транспортом, житлом, пальним та їжею.

«Через його дії територія українського Куп’янська вийшла з адміністративного підпорядкування органів державної влади України. Кожного, хто здає окупантам хоч клаптик нашої землі чекає справедливе покарання», - зазначає Венедіктова.

Крім того, стало відомо, що затримані мер Південного Брюханов, його заступник, керівник місцевого райвідділку поліції і дільничний інспектор за статтею «державна зрада».

Нагадаємо, в окупованому путінськими загарбниками Бердянську мешканці міста вийшли на мітинг за Україну.