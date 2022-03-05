  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Ворзелі окупанти розстріляли автівку: двоє людей загинули, ще четверо поранені

    У Ворзелі окупанти розстріляли автівку - У Ворзелі окупанти розстріляли автівку: двоє людей загинули, ще четверо поранені
    У Ворзелі окупанти розстріляли автівку
    фото: Офіс генпрокурора

    Внаслідок обстрілу загинуло двоє осіб – жінка та 17-річна дівчина

    У Ворзелі (Київська область) російські окупанти розстріляли автівку з цивільними Внаслідок чого двоє людей загинули, ще четверо поранені. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

    Так. за даними слідства, 4 березня шестеро людей їхали на автівці з смт Ворзель Бучанського району Київської області. Під час руху вони зустріли колону військової техніки окупантів, позначену літерою «V», які відкрили по них вогонь з танкових кулеметів.

    Внаслідок обстрілу загинуло двоє осіб – жінка та 17-річна дівчина. Ще четверо отримали осколкові поранення, серед них дівчата 17 та 7 років.

    Києво-Святошинська окружна прокуратура Київської області розпочала кримінальне провадження за фактом розстрілу цивільного автомобіля з мирними мешканцями. Дії військових країни-агресора кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

    Нагадаємо, Зеленський звинуватив НАТО у слабкості (відео).

    Теги: окупанти прокуратура війна Київщина жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Ворзелі окупанти розстріляли автівку: двоє людей загинули, ще четверо поранені