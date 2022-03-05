У Ворзелі окупанти розстріляли автівку: двоє людей загинули, ще четверо поранені

Внаслідок обстрілу загинуло двоє осіб – жінка та 17-річна дівчина

У Ворзелі (Київська область) російські окупанти розстріляли автівку з цивільними Внаслідок чого двоє людей загинули, ще четверо поранені. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Так. за даними слідства, 4 березня шестеро людей їхали на автівці з смт Ворзель Бучанського району Київської області. Під час руху вони зустріли колону військової техніки окупантів, позначену літерою «V», які відкрили по них вогонь з танкових кулеметів.

Внаслідок обстрілу загинуло двоє осіб – жінка та 17-річна дівчина. Ще четверо отримали осколкові поранення, серед них дівчата 17 та 7 років.

Києво-Святошинська окружна прокуратура Київської області розпочала кримінальне провадження за фактом розстрілу цивільного автомобіля з мирними мешканцями. Дії військових країни-агресора кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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