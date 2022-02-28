Розстрілюватимуть на місці. Що очікує на мерів, які допомагатимуть окупантам
Повідомляйте про факти «перемовин» своєї влади із ватагами орків військовим. Ці щурі мають отримати своє
Питають друзі із Півдня, що робити з мерами і заммерами, які раптово десь зникли?
Мер Куп‘янська уже дострибався. І отримав підозру СБУ за те, хотів «здати» місто на Харківщині російським загарбникам.
Щодо нього уже відкрите кримінальне провадження за одними з найтяжчих статей Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада)
- ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)
У місті Південне на Харківщині пройшла спецоперація військових. Затримані мер Південного пан Брюханов, його заступник, керівник місцевого райвідділку поліції і дільничний інспектор за статтею «державна зрада».
Ці горе-менеджери зі зв’язками в ОПЗЖ проводили переговори з окупантами і давали їм житло і харчі. І окупант сьогодні пішов і віддячив – засипав Харків «смерчами» у часи, коли люди пішли за харчами і водою.
Військові надалі попереджають: затримкою вони проявили лояльність. Цитата: «розстрілювати будуть на місці».
Повідомляйте про факти «перемовин» своєї влади із ватагами орків військовим. Ці щурі мають отримати своє. Готуйте коктейлі – практика показує, що вони дуже ефективні проти кадирівців і кантеміровських дивізій.
Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої