Розстрілюватимуть на місці. Що очікує на мерів, які допомагатимуть окупантам

Мер Південного Брюханов, його заступник, керівник місцевого райвідділку поліції і дільничний інспектор за статтею «державна зрада»

Повідомляйте про факти «перемовин» своєї влади із ватагами орків військовим. Ці щурі мають отримати своє

Питають друзі із Півдня, що робити з мерами і заммерами, які раптово десь зникли?

Мер Куп‘янська уже дострибався. І отримав підозру СБУ за те, хотів «здати» місто на Харківщині російським загарбникам.

Щодо нього уже відкрите кримінальне провадження за одними з найтяжчих статей Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада)

ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)

У місті Південне на Харківщині пройшла спецоперація військових. Затримані мер Південного пан Брюханов, його заступник, керівник місцевого райвідділку поліції і дільничний інспектор за статтею «державна зрада».

Ці горе-менеджери зі зв’язками в ОПЗЖ проводили переговори з окупантами і давали їм житло і харчі. І окупант сьогодні пішов і віддячив – засипав Харків «смерчами» у часи, коли люди пішли за харчами і водою.

Військові надалі попереджають: затримкою вони проявили лояльність. Цитата: «розстрілювати будуть на місці».

Повідомляйте про факти «перемовин» своєї влади із ватагами орків військовим. Ці щурі мають отримати своє. Готуйте коктейлі – практика показує, що вони дуже ефективні проти кадирівців і кантеміровських дивізій.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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