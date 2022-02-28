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    Думки вголос

    Розстрілюватимуть на місці. Що очікує на мерів, які допомагатимуть окупантам

    Мер Південного Брюханов, його заступник, керівник місцевого райвідділку поліції і дільничний інспектор за статтею &laquo;державна зрада&raquo; - Розстрілюватимуть на місці. Що очікує на мерів, які допомагатимуть окупантам
    Мер Південного Брюханов, його заступник, керівник місцевого райвідділку поліції і дільничний інспектор за статтею «державна зрада»

    Повідомляйте про факти «перемовин» своєї влади із ватагами орків військовим. Ці щурі мають отримати своє

    Питають друзі із Півдня, що робити з мерами і заммерами, які раптово десь зникли?

    Мер Куп‘янська уже дострибався. І отримав підозру СБУ за те, хотів «здати» місто на Харківщині російським загарбникам.

    Щодо нього уже відкрите кримінальне провадження за одними з найтяжчих статей Кримінального кодексу України:

    • ч. 1 ст. 111 (державна зрада)
    • ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)

    У місті Південне на Харківщині пройшла спецоперація військових. Затримані мер Південного пан Брюханов, його заступник, керівник місцевого райвідділку поліції і дільничний інспектор за статтею «державна зрада».

    Ці горе-менеджери зі зв’язками в ОПЗЖ проводили переговори з окупантами і давали їм житло і харчі. І окупант сьогодні пішов і віддячив – засипав Харків «смерчами» у часи, коли люди пішли за харчами і водою.

    Військові надалі попереджають: затримкою вони проявили лояльність. Цитата: «розстрілювати будуть на місці».

    Повідомляйте про факти «перемовин» своєї влади із ватагами орків військовим. Ці щурі мають отримати своє. Готуйте коктейлі – практика показує, що вони дуже ефективні проти кадирівців і кантеміровських дивізій.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Харків СБУ мер державна зрада
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    Розстрілюватимуть на місці. Що очікує на мерів, які допомагатимуть окупантам