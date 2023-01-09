Якою була скандальна речниця ДПСУ: відео до та після призначення

На відео юна Іванна Плантовська виконує пісні на військових концертах

У мережі знайшли відео пресофіцерки Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Іванни Плантовської, яка опинилася у скандалі через свої розкішні фото з відпочинку.

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Юна Іванна Плантовська, яка тоді була курсантом Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, виконує пісні на військових концертах.

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фото із соцмереж Іванни Плантовської

Нагадаємо, речниця ДПСУ опублікувала фото, на якому позує у відвертій сукні та ботфортах на тлі Ейфелевої вежі. Цей знімок Плантовська підписала: «2023-й, я в тебе вірю!». Українців обурили знімки речниці. Також вона похизувалася і фото з курортів та машиною зі своїм ім'ям на номерних знаках.

Повідомлялося, що речниця ДПСУ поскаржилась на погрози від українців та росіян. Також вона додала, що скоро «усі почують її правду».

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Народний депутат України від фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев заступився за пресофіцерку Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванну Плантовську

Крім того, у мережі спливли скандальні подробиці про генерал-майора Сергія Мула, начальника Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.