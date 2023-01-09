Якою була скандальна речниця ДПСУ: відео до та після призначення
На відео юна Іванна Плантовська виконує пісні на військових концертах
У мережі знайшли відео пресофіцерки Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Іванни Плантовської, яка опинилася у скандалі через свої розкішні фото з відпочинку.
Юна Іванна Плантовська, яка тоді була курсантом Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, виконує пісні на військових концертах.
Нагадаємо, речниця ДПСУ опублікувала фото, на якому позує у відвертій сукні та ботфортах на тлі Ейфелевої вежі. Цей знімок Плантовська підписала: «2023-й, я в тебе вірю!». Українців обурили знімки речниці. Також вона похизувалася і фото з курортів та машиною зі своїм ім'ям на номерних знаках.
Повідомлялося, що речниця ДПСУ поскаржилась на погрози від українців та росіян. Також вона додала, що скоро «усі почують її правду».
Народний депутат України від фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев заступився за пресофіцерку Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванну Плантовську
Крім того, у мережі спливли скандальні подробиці про генерал-майора Сергія Мула, начальника Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.
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