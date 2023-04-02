Мережа вибухнула мемами на арешт митрополита Павла (фото, відео)

Арешт митрополита Павла став приводом для жартів у мережі

Суд обрав екснаміснику Лаври запобіжний захід у вигляді двох місяців домашнього арешту

1 квітня у Києві суд обрав колишньому очільнику Лаври митрополиту Павлу, також відомому в народі як Паша Мерседес, запобіжний захід у вигляді двох місяців домашнього арешту із забороною спілкуватися із вірянами.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українці відреагували на рішення суду і створили у Мережі низку мемів.

8 фото На весь екран















Так, звільнений з полону український військовий Максим Колесников у себе на сторінці у Twitter поцікавився: «Паша Мерседес, то по обмінному курсу в медведчуках скільки?».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відомий активіст Сергій Стерненко пожартував, що: «Паша Мерседес задонатив на ЗСУ».

Також українців не могли оминути те, що СБУ знайшли у митрополита під час обшуків. Скандальний колишній очільник Лаври «засвітив» шарф Louis Vuitton за 16 000 грн, iPhone 14 та дорогий годинник. За це він уже отримав прізвисько «Паша шарф Louis Vuitton».

Як відомо, 1 квітня СБУ провела обшук, вручила підзору та викликала на допит скандального намісника Лаври митрополита Павла, відомого також у народі як Паша Мерседес.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зустрічати правоохоронців Петро Лебідь вийшов у шарфі від французького бренду Louis Vuitton. Подібний шарф на сайті бренду коштує 395€ (приблизно 16 тис. грн). Але в мережі його можна знайти і за 700$ (приблизно 27 тис. грн).

Розмовляв настоятель по телефону відомого американського бренду Iphone 14, відповідна модель якого вартує від 40 тис. грн.

На лівій руці у Павла виблискував коштовний годинник швейцарського бренду «Патек Філіпп», що вартує майже 40 тисяч євро.

Згодом, силовики зібрали обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України.