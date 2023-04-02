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Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Митрополит Павло покидав залу суду з браслетом на нозі та домашньому взутті за 25 тис. грн.(фото)
намісник УПЦ МП митрополит Павло (Петро Лебідь)
фото з відкритих джерел

Митрополит Павло – яскравий представник розкішного способу життя

Вчора завершилося судове засідання по справі настоятеля УПЦ МП митрополита Павла. Суд призначив йому цілодобовий домашній арешт на 2 місяці із забороною звертатися до вірян та з використанням електронного браслету.

У залі суду присутні помітили, що намісник був взутий в домашнє взуття від бренду Bowhill Elliott вартістю у понад 25 тис. грн.

Намісник лаври полюбляє не лише все, що пов'язане з московією, рускім міром і духовенством, але й все, що робить його розкішним.

Як відомо,  1 квітня СБУ провела обшук, вручила підзору та викликала на допит скандального намісника Лаври митрополита Павла, відомого також у народі як Паша Мерседес. 

Зустрічати правоохоронців Петро Лебідь вийшов у шарфі від французького бренду Louis Vuitton. Подібний шарф на сайті бренду коштує 395€ (приблизно 16 тис. грн). Але в мережі його можна знайти і за 700$ (приблизно 27 тис. грн). 

Розмовляв настоятель по телефону відомого американського бренду Iphone 14, відповідна модель якого вартує від 40 тис. грн.

На лівій руці у Павла виблискував коштовний годинник швейцарського бренду «Патек Філіпп», що вартує  майже 40 тисяч євро.

Згодом, силовики зібрали обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України.

Теги: фото розкіш арешт суд

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