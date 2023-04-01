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СБУ оприлюднила телефонні розмови скандального митрополита (аудіозапис)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
СБУ оприлюднила телефонні розмови скандального митрополита (аудіозапис)
Митрополит Павло отримав підозру за двома статтями Кримінального кодексу
фото: СБУ

СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ (МП) Павлу

Служба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зокрема, встановлено, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора. Це підтвердила й ініційована Службою безпеки судово-лінгвістична експертиза.

«Закон і відповідальність за його порушення однакові для всіх, а ряса не завжди є запорукою чистих намірів. Сьогодні ворог намагається використати церковне середовище для просування своєї пропаганди та розколу українського суспільства. Але ми не дамо йому жодного шансу! СБУ системно блокує усі спроби російських спецслужб, котрі прагнуть використовувати своїх агентів для нанесення шкоди інтересам та безпеці України», – зазначив голова СБУ Василь Малюк.

На підставі зібраних доказів Лебідю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

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фото: СБУ

Наразі за місцями проживання та тимчасового перебування фігуранта проводяться слідчі дії.

Заходи з викриття правопорушення проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, що у 2022 році Служба безпеки України розпочала комплексні контррозвідувальні та безпекові заходи (понад 40) у церковному середовищі УПЦ, які відбувалися для припинення деструктивної діяльності проросійськи налаштованого духовенства. У результаті заходів, проведених СБУ, порушено 61 кримінальне провадження стосовно 61 священнослужителя. Загалом суди вже винесли 7 вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога, у т.ч. 2 з них було використано в обміні на наших військовослужбовців.

За матеріалами спецслужби запроваджено санкції стосовно 17 функціонерів УПЦ, а майже 250 клірикам рпц заборонено в’їзд в Україну.

Також припинено громадянство України 19 священнослужителям УПЦ, громадянам країни-агресора, ініційовано примусове повернення до країни походження клірикам церкви, 2 громадянам рф.

СБУ наголошує, що у своїй діяльності дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.

Раніше стало відомо, що колишній намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло отримав підозру від Служби безпеки України.

На 12 годину 1 квітня митрополита Павла викликано на допит. Після цього буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу.

У соцмерезі з'явилося відео, як після отримання підозри митрополит Павло сів у свій чорний «Мерседес» і поїхав з території Лаври.

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Теги: Києво-Печерська лавра РПЦ СБУ кримінал

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