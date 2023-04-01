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На воротах митрополита Павла – герб Російської імперії: СБУ провела обшуки (фото, відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На воротах митрополита Павла – герб Російської імперії: СБУ провела обшуки (фото, відео)
У резиденції митрополита правоохоронці знайшли чимало дорогоцінних речей
фото: СБУ

Картини з бурштину зі власним зображенням та золото: як виглядає помешкання настоятеля УПЦ МП

Служба безпеки України підтвердила, що повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу та проводить слідчі дії за місцями проживання та тимчасового перебування фігуранта.
Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Напередодні митрополит Павло (Лебідь) заявив, що у нього вдома, а також у Лаврі проводять обшук. Він заявив, що йому вручили підозру за декількома статтями за підтримку російської агресії проти України та нібито за те, що назвав предстоятеля Православної Церкви України Епіфанія розкольником.

На воротах митрополита Павла – герб Російської імперії: СБУ провела обшуки (фото, відео) фото 1
На воротах митрополита Павла – герб Російської імперії: СБУ провела обшуки (фото, відео) фото 2
На воротах митрополита Павла – герб Російської імперії: СБУ провела обшуки (фото, відео) фото 3

Будинок Павла зовсім не відповідний до його церковного чину. Людина, яка мала б вести аскетичний спосіб життя, марить розкішшю.

У резиденції митрополита правоохоронці знайшли чимало дорогоцінних речей.

На воротах митрополита Павла – герб Російської імперії: СБУ провела обшуки (фото, відео) фото 4
На воротах митрополита Павла – герб Російської імперії: СБУ провела обшуки (фото, відео) фото 5
На воротах митрополита Павла – герб Російської імперії: СБУ провела обшуки (фото, відео) фото 6

Серед цінних речей у помешканні митрополита є ікони, а також портрет митрополита із бурштину.

На ручках воріт до будинку священнослужителя – герб Російської імперії.

На воротах митрополита Павла – герб Російської імперії: СБУ провела обшуки (фото, відео) фото 7

Наразі в Шевченківському суді розпочалося засідання щодо обрання запобіжного заходу митрополиту Павлу. 

На воротах митрополита Павла – герб Російської імперії: СБУ провела обшуки (фото, відео) фото 8

Напередодні стало відомо, що колишній намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло отримав підозру від Служби безпеки України. До того ж митрополит Павло заявив, що отримав домашній арешт. Після цього він втік із Лаври.

Як відомо, Служба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України: СБУ оприлюднила телефонні розмови скандального митрополита (аудіозапис).

Нагадаємо, 31 березня Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» знов не змогла розпочати свою роботу через супротив представників Української православної церкви Московського патріархату. 

30 березня управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів Також суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври. 

Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври. 30 березня у стінах Києво-Печерської лаври вирували скандали. 

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Теги: відео Московська церква в Україні обшук

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