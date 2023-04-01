Павло у люксі: митрополит прощався з Лаврою у шарфі Louis Vuitton за 16 тис. грн (фото)

Настоятель УПЦ МП марить розкішшю

1 квітня СБУ провела обшук, вручила підзору та викликала на допит скандального намісника Лаври митрополита Павла, відомого також у народі як Паша Мерседес. Зустрічати правоохоронців Павло Лебідь вийшов у шарфі від французького бренду Louis Vuitton.

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Подібний шарф на сайті бренду коштує 395€ (приблизно 16 тис. грн). Але в мережі його можна знайти і за 700$ (приблизно 27 тис. грн).

На сайті Louis Vuitton шарф коштує 395 €

Ціна аксесуару сягає й вищих позначок

Крім того, розмовляв Павло по останній моделі iPhоnе, вартістю від 40 тис. грн.

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Спосіб життя Павла зовсім не відповідний до його церковного чину. Людина, яка мала б вести аскетичний спосіб життя, марить розкішшю.

Зауважимо, раніше Louis Vuitton підіграв Росії, засвітивши в рекламній кампанії величезну літеру V: розгорівся скандал.

Напередодні стало відомо, що колишній намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Павло отримав підозру від Служби безпеки України. До того ж митрополит Павло заявив, що отримав домашній арешт. Після цього він втік із Лаври.

До слова, СБУ провела обшуки у резиденції Павла: на воротах митрополита – герб Російської імперії. Будинок Павла зовсім не відповідний до його церковного чину. Людина, яка мала б вести аскетичний спосіб життя, марить розкішшю. Серед цінних речей у помешканні митрополита є ікони, а також власний портрет із бурштину.

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Як відомо, Служба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України: СБУ оприлюднила телефонні розмови скандального митрополита (аудіозапис).

Наразі настоятелю УПЦ МП обирають запобіжний захід – митрополит Павло представ перед судом: деталі (фото).

Нагадаємо, 31 березня Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» знов не змогла розпочати свою роботу через супротив представників Української православної церкви Московського патріархату.

30 березня управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів Також суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври.

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Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври. 30 березня у стінах Києво-Печерської лаври вирували скандали.