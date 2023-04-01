Митрополит Павло вирушив із лікарні в суд, йому продовжать обирати запобіжний захід

Після оголошення перерви до понеділка, суд перепризначив судове засідання на сьогодні

Шевченківський райсуд Києва погодив примусовий привід митрополита Московського патріархату Павла Лебедя на засідання 1 квітня о 18:30, де йому обиратимуть запобіжний захід. Про це інформує «Суспільне».

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«Після оголошення перерви до понеділка, суд перепризначив судове засідання до 17:00 сьогодні. Владика у лікарні, суд вирішує питання про примусовий привід», – цитує адвоката митрополита Микиту Чекмана фейсбук-сторінка Московського патріархату.

Тим часом, у мережі з’явилося відео, як митрополит Павло покидає лікарню та прямує на засідання суду.

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Раніше колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло Лебідь у Шевченківському суді міста Києва, де сьогодні, 1 квітня, йому обирають запобіжний захід, поскаржився на погане самопочуття.

Нагадаємо, 1 квітня СБУ провела обшук, вручила підзору та викликала на допит скандального намісника Лаври митрополита Павла, відомого також у народі як Паша Мерседес. Зустрічати правоохоронців Павло Лебідь вийшов у шарфі від французького бренду Louis Vuitton.

Як відомо, Служба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України: СБУ оприлюднила телефонні розмови скандального митрополита (аудіозапис).

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Наразі настоятелю УПЦ МП обирають запобіжний захід – митрополит Павло представ перед судом: деталі (фото).

31 березня Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» знов не змогла розпочати свою роботу через супротив представників Української православної церкви Московського патріархату.

30 березня управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів Також суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври.

Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

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Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври. 30 березня у стінах Києво-Печерської лаври вирували скандали.