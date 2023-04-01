Митрополит Павло засвітив на руці дорогий годинник від швейцарського бренду

Митрополит Павло весь зодягнений у бренди

Годинник від Патек Філіпп» вартує майже 40 тисяч євро

Під час вручення підозри від Служби безпеки України митрополит Московської церкви Павло Лебідь засвітив дорогий годинник. Відповідна інформація з’явиласяв Мережі.

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Відомо, що такий годинник від швейцарського бренду «Патек Філіпп» вартує майже 40 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що 1 квітня СБУ провела обшук, вручила підзору та викликала на допит скандального намісника Лаври митрополита Павла, відомого також у народі як Паша Мерседес. Зустрічати правоохоронців Павло Лебідь вийшов у шарфі від французького бренду Louis Vuitton.

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Як відомо, Служба безпеки України зібрала обґрунтовану доказову базу щодо причетності колишнього настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя) до розпалювання релігійної ворожнечі, виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України: СБУ оприлюднила телефонні розмови скандального митрополита (аудіозапис).

Наразі настоятелю УПЦ МП обирають запобіжний захід – митрополит Павло представ перед судом: деталі (фото).

Пізніше Митрополиту Павлу стало погано в суді, слухання перенесли.

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31 березня Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» знов не змогла розпочати свою роботу через супротив представників Української православної церкви Московського патріархату.

30 березня управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів Також суд відхилив позов представників Української православної церкви Московського патріархату, які не хотіли покидати територію Києво-Печерської Лаври.

Керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагало від монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ (МП).

Проте служителі Московського патріархату відмовилися покидати стіни Лаври. 30 березня у стінах Києво-Печерської лаври вирували скандали.