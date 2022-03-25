На суботу заплановано дев’ять евакуаційних потягів (графік)
«Укрзалізниця» щодня організовує евакуаційні рейси
Евакуаційні рейси відправляться з п'яти міст України
«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 26 березня.
У суботу планується відправлення таких евакуаційних рейсів:
Київ, вокзал Дарниця:
- 09:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;
- 17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.
Харків:
- 08:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів,
- 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород,
- 15:00 - Інтерсіті+ Харків – Львів.
Дніпро:
- 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів.
Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.
Також «Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ–Перемишль.
До слова, 28 березня припиниться пасажирське залізничне сполучення між столицею Фінляндії Гельсінкі та російським Санкт-Петербургом. Це останній залізничний маршрут між Росією та Євросоюзом.