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    На суботу заплановано дев’ять евакуаційних потягів (графік)

    &laquo;Укрзалізниця&raquo; щодня організовує евакуаційні рейси - На суботу заплановано дев’ять евакуаційних потягів (графік)

    «Укрзалізниця» щодня організовує евакуаційні рейси

    Евакуаційні рейси відправляться з п'яти міст України

    «Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 26 березня.

    У суботу планується відправлення таких евакуаційних рейсів:

    Київ, вокзал Дарниця:

    • 09:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;
    • 17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.

    Харків:

    • 08:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів,
    • 11:30 – №229/230 Харків – Ужгород,
    • 15:00 - Інтерсіті+ Харків – Львів.

    Дніпро:

    • 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

    Краматорськ:

    • 13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів;
    • 16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів.

    Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.

    Також «Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ–Перемишль.

    До слова, 28 березня припиниться пасажирське залізничне сполучення між столицею Фінляндії Гельсінкі та російським Санкт-Петербургом. Це останній залізничний маршрут між Росією та Євросоюзом.

    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Україна окупація #stoprussia
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    На суботу заплановано дев’ять евакуаційних потягів (графік)