На суботу заплановано дев’ять евакуаційних потягів (графік)

Евакуаційні рейси відправляться з п'яти міст України

«Укрзалізниця» опублікувала графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 26 березня.

У суботу планується відправлення таких евакуаційних рейсів:

Київ, вокзал Дарниця:

09:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;

17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.

Харків:

08:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів,

11:30 – №229/230 Харків – Ужгород,

15:00 - Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро:

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів;

16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» повертає платний проїзд неевакуаційними поїздами, а також закордонними рейсами. При цьому евакуаційні поїзди внутрішнього сполучення та міжміські електрички залишаться безкоштовними.

Також «Укрзалізниця» відкриває продаж квитків на поїзд Інтерсіті+ сполученням Київ–Перемишль.

До слова, 28 березня припиниться пасажирське залізничне сполучення між столицею Фінляндії Гельсінкі та російським Санкт-Петербургом. Це останній залізничний маршрут між Росією та Євросоюзом.