Джонсон провів «відверту» розмову з лідером Китаю про війну в Україні

КНР готова і надалі відігравати «конструктивну роль» у відновленні миру в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном щодо ситуації в Україні. Про це повідомила пресслужба британського уряду.

«Це була щира і відверта розмова, яка тривала майже годину», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лідери обговорили низку питань, які становлять взаємний інтерес, зокрема ситуацію в Україні.

За інформацією китайського видання China Daily, Сі сказав Джонсону, що КНР готова і надалі відігравати «конструктивну роль» у відновленні миру в Україні.

«Він наголосив, що світовій спільноті слід просувати мирні переговори, створити умови для політичного врегулювання ситуації в Україні, а також домагатися якнайскорішого повернення миру в Україну», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Китай запропонував два аспекти припинення війни РФ проти України.

Раніше повідомлялося, що заступник міністра закордонних справ Китаю Ле Юйчен вважає, що санкції Заходу проти Росії через вторгнення до України стають «усе більш обурливими». Окрім того, за його словами, розширення НАТО на схід заганяє цю ядерну державу «в глухий кут».

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Джерело: Укрінформ