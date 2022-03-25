Абрамович прибув у Польщу, щоб зустрітися з Байденом – журналіст

ЗМІ повідомляють, що Путін особисто схвалив участь олігарха у мирних переговорах України та Росії

Російський мільярдер Роман Абрамович 25 березня прибув у Польщу для переговорів з Байденом. Про це повідомив польський журналіст Якуб Крупа.

Напередодні Financial Times з посиланням на джерела писав, що президент країни-агресорки Володимир Путін особисто схвалив участь олігарха Абрамовича у мирних переговорах України та Росії.

Видання зазначає, пряме «благословення» Путіна вказує на те, що Абрамович домагався схвалення на найвищому рівні, щоб допомогти розпочати переговори про припинення вогню. Це також суперечить давнім твердженням олігарха про те, що він не має близьких відносин з російським президентом.

За словами трьох людей, отримавши підтримку Путіна, Абрамович зустрівся з високопосадовцем з Офісу президента України, щоб допомогти організувати переговори.

З того часу обидві сторони почали обговорювати попередній план припинення російського вторгнення в Україну.

При цьому західні офіційні особи, поінформовані про перебіг переговорів, сумніваються в тому, що Абрамович взагалі грав якусь роль. Інші висловили припущення, що він, можливо, намагався перебільшити свої зусилля, щоб не стати мішенню для західних санкцій і не втратити контроль над своїми британськими активами.

Учасник переговорної групи України, нардеп Давид Арахамія говорив FT, що зустрічався з Абрамовичем у Гомелі під час першого раунду переговорів: «Я можу підтвердити, що пан Абрамович бере активну участь у мирних переговорах».

Дмитро Пєсков відмовився коментувати, чи Абрамович отримав «добро» від самого Путіна.

Представник Абрамовича сказав, що не варто коментувати процес переговорів чи участь Абрамовича заради їхнього успіху.

Раніше повідомлялося, що російський мільярдер Роман Абрамович намагається уникнути санкцій.

Раніше через британські санкції проти російського олігарха АБрамовича його вклади в американських хедж-фондах виявилися заблокованими.