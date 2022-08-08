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Довга комендантська година у Миколаєві. Влада повідомила про несподіваний результат

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Довга комендантська година у Миколаєві. Влада повідомила про несподіваний результат
«Спецоперація в Миколаєві «налякала» тих, хто співпрацює з ворогом» 
Офіс президента

У місті на вихідних було менше «прильотів» по житлових кварталах  

В Миколаєві під час подовженої комендантської години було менше «прильотів» по житлових кварталах, заявила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

«Під час «довгої» комендантської години інтенсивність прильотів по житловим кварталам міста виявилася значно меншою, ніж у попередні дні», – написала вона у Telegram.

За її словами, «це наштовхує на певні роздуми».

Замазєєва заявила, що «однозначно можна констатувати, що ця спецоперація «налякала» тих, хто співпрацює з ворогом». 

Голова облради зазначила, що під час тривалої комендантської години була виявлена певна кількість підозрілих осіб, які порушили правила комендантської години. За її словами, також під час перевірки були виявлені підозрілі особи з повністю «почищеними» телефонами, що також викликає підозри. 

«Зараз усі вони взяті «на контроль» правоохоронцями і по ним проводяться подальші перевірки», — написала вона.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявляв, що за час дії посиленої комендантської години в Миколаєві вдалося затримати п’ятьох осіб, які перебували в розшуку. За його словами, за цей період також розпочато близько 20 кримінальних проваджень. 

Як відомо, із 23:00 п’ятниці, 5 серпня, до 5:00 понеділка, 8 серпня, у Миколаєві діяла комендантська година з відповідними обмеженнями. Райони міста відпрацьовували зокрема щодо колаборантів. 

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Теги: обстріл Миколаїв

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