У Миколаєві прогриміли потужні вибухи

Влада до закінчення повітряної тривоги просить жителів залишатися в безпечних місцях

Жителі Миколаєва повідомляють, що після опівночі 10 серпня чули звуки вибухів у місті. У соцмережах повідомляють, що пролунало кілька вибухів.

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Інформацію про вибухи у Миколаєві підтвердив мер Олександр Сєнкевич. Влада до закінчення повітряної тривоги просить жителів залишатися в безпечних місцях.

«Миколаїв - чути вибухи! Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін» – написав він у Telegram.

Зазначимо, що Миколаїв обстрілюють майже щодня.

Нагадаємо, 4 серпня Сєнкевич повідомив, що під ворожі обстріли близько четвертої години ранку потрапили два райони Миколаєва. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки.

Рятувальники ДСНС оприлюднили моторошні кадри наслідків обстрілу Миколаєва.