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У Миколаєві прогриміли потужні вибухи

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Миколаєві прогриміли потужні вибухи
Миколаїв здригнувся від вибухів
фото: Новини Миколаєва

Влада до закінчення повітряної тривоги просить жителів залишатися в безпечних місцях

Жителі Миколаєва повідомляють, що після опівночі 10 серпня чули звуки вибухів у місті.  У соцмережах повідомляють, що пролунало кілька вибухів.

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Інформацію про вибухи у Миколаєві підтвердив мер Олександр Сєнкевич. Влада до закінчення повітряної тривоги просить жителів залишатися в безпечних місцях.

«Миколаїв - чути вибухи! Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін» – написав він у Telegram.

Зазначимо, що Миколаїв обстрілюють майже щодня. 

Нагадаємо, 4 серпня Сєнкевич повідомив, що під ворожі обстріли близько четвертої години ранку потрапили два райони Миколаєва. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки. 

Рятувальники ДСНС оприлюднили моторошні кадри наслідків обстрілу Миколаєва.

Теги: ДСНС Миколаїв вибух війна в Україні

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