У Миколаєві прогриміли потужні вибухи
Влада до закінчення повітряної тривоги просить жителів залишатися в безпечних місцях
Жителі Миколаєва повідомляють, що після опівночі 10 серпня чули звуки вибухів у місті. У соцмережах повідомляють, що пролунало кілька вибухів.
У місті та області оголошена повітряна тривога.
Інформацію про вибухи у Миколаєві підтвердив мер Олександр Сєнкевич. Влада до закінчення повітряної тривоги просить жителів залишатися в безпечних місцях.
«Миколаїв - чути вибухи! Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін» – написав він у Telegram.
Зазначимо, що Миколаїв обстрілюють майже щодня.
Нагадаємо, 4 серпня Сєнкевич повідомив, що під ворожі обстріли близько четвертої години ранку потрапили два райони Миколаєва. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки.
Рятувальники ДСНС оприлюднили моторошні кадри наслідків обстрілу Миколаєва.
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