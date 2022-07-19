Миколаїв закриють на кілька днів: Кім назвав причину

У місті будуть шукати колаборантів

У Миколаєві можуть ввести тривалу комендантську годину або ж повністю закрити місто для того, щоб провести операцію з пошуку зрадників та колаборантів. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Є ті, хто тут давно, з якоюсь ідеєю. Є люди, які зневірилися чи не думають про наслідки, чи вирішили заробити. Це поодинокі випадки, але кожен такий випадок тягне за собою потенційні жертви, коли починають стежити за місцями розташування військових, ППО чи чогось. Ми хочемо це припинити на корені. У нас ще плануються заходи щодо комендантської години, відпрацювання. Місто закриємо на кілька днів, підемо по домах і відпрацюємо тих поганих людей», – сказав Кім.

Нагадаємо, вчора голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пообіцяв винагороду у $100 за допомогу у викритті коригувальників російського вогню.

Сьогодні Кім опублікував інструкцію, як повідомляти про коригувальників ворожого вогню та отримати винагороду. Відомості потрібно буде надіслати на електронну пошту.

7 липня стало відомо, що Служба безпеки України затримала мешканця Миколаєва, який крім розвідки дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні, збирав розвіддані щодо критичної інфраструктури та оборонних об’єктів у причорноморських районах. Надані зловмисником дані були використані РФ щонайменше при коригуванні масових ракетних обстрілів м. Миколаєва, які відбулися у період з 26 по 30 червня.