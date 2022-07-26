Атака на Одещину та Миколаїв: стало відомо, куди влучили окупанти

По півдню України сьогодні вночі нанесено масований ракетний удар, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Випущено кілька ракет повітряного базування. На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загоранням. На місцях працюють рятувальники», – йдеться в повідомленні.

Попередньо постраждалих нема.

На Миколаївщині атаковано портову інфраструктуру. Водночас по Миколаївському району нанесено удар і ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини.

«Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя. Інформація по масштабах руйнувань та постраждалих уточнюється», – зазначили у командуванні.

Нагадаємо, приблизно о 4:40 під час повітряної тривоги на Одещині пролунали щонайменше чотири вибухи. Внаслідок прильоту в області сильна пожежа.

Також вибухи пролунали у Миколаєві та Харкові.

До слова, триває 153-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворог вів штурмові дії на кількох напрямках на Донбасі, але зі втратами відійшов.