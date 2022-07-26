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рус
    Події в Україні

    Атака на Одещину та Миколаїв: стало відомо, куди влучили окупанти

    По території України випущено кілька ракет повітряного базування - Атака на Одещину та Миколаїв: стало відомо, куди влучили окупанти
    По території України випущено кілька ракет повітряного базування
    фото ілюстративне

    На Одещині є влучання в приватні будівлі

    По півдню України сьогодні вночі нанесено масований ракетний удар, в тому числі із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

    «Випущено кілька ракет повітряного базування. На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загоранням. На місцях працюють рятувальники», – йдеться в повідомленні.

    Попередньо постраждалих нема.

    На Миколаївщині атаковано портову інфраструктуру. Водночас по Миколаївському району нанесено удар і ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини.

    «Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя. Інформація по масштабах руйнувань та постраждалих уточнюється», – зазначили у командуванні.

    Нагадаємо, приблизно о 4:40 під час повітряної тривоги на Одещині пролунали щонайменше чотири вибухи. Внаслідок прильоту в області сильна пожежа.

    Також вибухи пролунали у Миколаєві та Харкові.

    До слова, триває 153-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються створити умови для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворог вів штурмові дії на кількох напрямках на Донбасі, але зі втратами відійшов.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Одещина Миколаїв рятувальники Україна окупація авторинок #stoprussia
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    Атака на Одещину та Миколаїв: стало відомо, куди влучили окупанти