Звірства рашистів під Києвом. Місія ООН звинуватила... ЗСУ

Моніторингова місія ООН у своєму звіті про наслідки війни на Київщині та Чернігівщині намагалася уникати звинувачень на адресу рашистів, але заявила, що українські військові катували полонених

Представниця моніторингової місії ООН у своєму звіті обійшлася без критики окупантів

Моніторингова місія ООН з прав людини в ООН минулого тижня відвідала низку населених пунктів у Київській та Чернігівській областях, де «не помітила» численних звірств рашистських окупантів, зате почула про «катування» російських військовополонених Збройними силами України. Про це голова місії Матiльда Богнер заявила на пресбрифінгу.

Богнер, коментуючи побачене, намагалася уникати звинувачень на адресу російських військовослужбовців. Зокрема, голова моніторингової місії оперувала фразами на кшталт: «По всій Україні внаслідок бойових дій було пошкоджено щонайменше 50 християнських, єврейських і мусульманських культових споруд різних конфесій», уникаючи конкретизування, хто ж саме пошкодив релігійні споруди».

«Велика кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб і масштаби руйнувань і пошкоджень цивільних об'єктів переконливо свідчать про порушення принципів ведення бойових дій», – заявила Матільда Богнер, не пояснюючи, хто саме порушує ці принципи.

Коли ж голова моніторингової місії ООН згадувала про конкретні злочини рашистів, то вона не стверджувала провину окупантів, а припускала її. Зокрема, у такій фразі – «в одному з міст, яке ми відвідали, ймовірно російський солдат зґвалтував та вбив жінку».

Разом з тим, Богнер звинуватила українську сторону у катуванні рашистських полонених, не використовуючи при цьому відповідної лексики, хоча сама визнала, що інформація про ці випадки не є документально підтвердженою: «Ми отримали інформацію, що заслуговує на довіру, про випадки катування, жорстокого поводження та тримання під вартою без зв'язків із зовнішнім світом військовополонених збройних сил Російської Федерації та пов'язаних із нею озброєних груп, що вчинялися Збройними силами України».

Цікаво, що під нелюдським поводженням представниця Організації Об’єднаних Націй мала на увазі «примус полонених [...] до заяв, вибачень і зізнань».

І навпаки, говорячи про злочини російських військ, голова моніторингової місії ООН уникала прямих звинувачень. Наприклад, заявляючи, що «з 24 лютого ми задокументували 204 випадки насильницького зникнення (169 чоловіків, 34 жінки, 1 хлопчик), переважна більшість яких були вчинені Збройними силами Російської Федерації та пов'язаними з нею озброєними групами», Богнер, говорячи про смерть частини із зниклих, не звинуватила у вбивствах росіян. Інформація про це була подана максимально нейтрально: «38 з них були звільнені та повернулися додому, п'ятеро (чотири чоловіки та одна жінка) були знайдені мертвими».

Нагадаємо, що міський голова Дніпра Борис Філатов, відомий своїми різкими заявами, охарактеризував представників ООН в Україні лаконічно, назвавши дармоїдами.