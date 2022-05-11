Україна запропонувала Росії обміняти поранених бійців з «Азовсталі» на полонених РФ

На заводі «Азовсталь» перебувають близько сотні поранених українських бійців

Домовленостей із РФ щодо порятунку військових із «Азовсталі» поки що немає

Уряд розробляє різні варіанти порятунку військових із «Азовсталі». Про це повідомила віцепрем'єрка, міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

«Жоден із них не є ідеальним. Але ми шукаємо не ідеальний варіант, а робочий», – зазначила вона.

Верещук повідомила, що Україна запропонувала росіянам такий обмін: «Ми вивозимо наших важкопоранених хлопців з «Азовсталі» по гуманітарному коридору. Натомість віддаємо полонених росіян за стандартними правилами обміну військовополонених».

Чиновниця додала, що домовленості ще немає. Переговори тривають.

Тим часом, російські окупаційні війська продовжують гатити по заводу «Азовсталь» з артилерії та авіації. Станом на вечір 11 травня в результаті ударів над заводом стоїть стовп чорного диму.

Генштаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 11 травня повідомив, що в Маріуполі основні зусилля ворога зосереджуються на блокуванні та спробах знищення наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь». Противник продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів.

Як відомо, у Маріуполі на металургійному заводі «Азовсталь», який штурмують російські війська, перебуває понад тисяча українських військових. При цьому близько сотні з них поранені.

Заступник командира полку «Азов» Святослав Калина Паламар вважає, що для порятунку захисників Маріуполя потрібна підтримка «третьої сторони».

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що для організації порятунку захисників Маріуполя Україна застосовує всі можливі дипломатичні інструменти, але Росія поки не дає згоди на будь-який із багатьох запропонованих варіантів.

Петиція дружини командира полку «Азов» Катерини Прокопенко до генсека ООН Антоніу Гутерріша із закликом застосувати процедуру еxtraction для українських військових, які заблоковані на «Азовсталі» в Маріуполі, набрала понад 1,2 млн підписів.

11 травня Папа Римський Франциск зустрівся у Ватикані з дружинами бійців полку «Азов» Катериною Прокопенко та Юлією Федосюк.