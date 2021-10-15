На вулиці Херсона вийшли протиковідні патрулі

Ситуація з Сovid-19 у Херсоні напружена, лікарні заповнені на понад 95%

Сьогодні, 15 жовтня, Херсонська область першою увійшла до «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19. Через це у Херсоні на вулиці вийшли так звані протиковідні патрулі. Місцева влада моніторить дотримання карантину, повідомляє пресслужба міської ради Херсона.

«З самого ранку ми моніторимо питання дотримання карантинних вимог, у Херсоні зараз працює 12 протиковідних патрулів. У цьому напрямку посилено працюють також правоохоронні органи», – зазначив в.о. заступника міського голови Роман Головня.

За його словами, ситуація з Сovid-19 в Херсоні напружена, і лікарні вже заповнені на понад 95%. Тому відсьогодні херсонських пацієнтів госпіталізують у сусідні райони.

Що стосується громадського транспорту, то на маршрути вийшли тролейбуси й автобуси в повному складі.

Загальними правилами карантинних обмежень червоної зони забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Обмеження червоного рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів «зеленого» covid-сертифікату. У «жовтому» сертифікаті міститься інформація про перше щеплення, у «зеленому» – про повний курс.

У «червоній» зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів. У громадських місцях обов’язкове носіння маски та дотримання дистанції в 1,5 м. У громадському транспорті займаються лише пасажирські місця.

Тим часом в Україні вже 17 «помаранчевих» регіонів.

Однак насправді у «червоній» зоні сім областей. Аналітик викрив маніпуляції уряду.

Нагадаємо, в Україні наразі спостерігаються найвищі показники заражень коронавірусом серед дітей, які були зафіксовані за весь час пандемії. Крім цього, кількість covid-госпіталізацій серед неповнолітніх наближається до рекордного показника.

Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

За прогнозами вчених Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу.