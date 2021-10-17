У Харкові повідомили про замінування чотирьох торгових центрів

Поліція перевіряє інформацію

У Харкові повідомили про мінування торгових центрів. Правоохоронці зараз перевіряють цю інформацію. Про це повідомила поліція в Харківській області.

Близько 20:30 в поліцію надійшов електронний лист з повідомленням про мінування чотирьох торгових центрів.

На місце виїхали оперативно-слідчі групи та вибухотехніки. Правоохоронці проводять огляд приміщень та прилеглої території.

Крім того, днями поліція перевірила повідомлення про «мінування» у Харкові семи лікарень і супермаркету, вони виявилися помилковими.

Нагадаємо, раніше на Київщині чоловік «замінував» відділення поліції та суд.

Також в Обухівському районі Київщини до поліції надійшло повідомлення про замінування пересувного цирку.

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