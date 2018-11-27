Мінагро рекомендує рибалкам на Азові повернутися в порти



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Рибалкам було рекомендовано як застережний захід повернутися в порт, жодних юридичних чи фактичних обмежень до них не застосовувалось

Міністерство аграрної політики та продовольства, проаналізувавши ризики у зв'язку з введенням воєнного стану у 10-ти областях, рекомендує рибалкам у Азовському морі повернутися в порт.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк.

«Азовське море генерує більшу частину вилову і це вимагає збереження стабільного і зрозумілого режиму риболовства в його водах. Станом на вчора рибалкам було рекомендовано як застережний захід повернутися в порт, жодних юридичних чи фактичних обмежень до них не застосовувалось. Ступінь ризику: не визначений», - зазначив він.

27 листопада військова прокуратура оголосила підозру росіянам, які напали на українських моряків.

Наразі відомо, що Червоний Хрест намагається потрапити до полонених українських моряків.

Зазначимо, що суд над захопленими Росією моряками неможливий, адже вони військовополонені.

Раніше стало відомо, що захоплених російськими окупантами українських військових моряків привозять до Київського районного суду Сімферополя, де їм мають обрати «запобіжний захід».

ЗМІ опублікували список імен 18-ти українських військових моряків, які перебували на бортах кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», які Росія затримала в Керченській протоці.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко назвала прізвища трьох військових, які протистояли агресії РФ в Азовському морі.

Окупанти напередодні заявили, що захоплені українці утримуються в «гідних» умовах.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».

Натомість «Урядовий кур'єр» опублікував указ про воєнний стан на 60 діб замість 30.