Віце-спікер Ради назвала прізвища поранених моряків, які протистояли агресії



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Геращенко заявила, що вся Україна пишається юними героями

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко назвала прізвища трьох військових, які протистояли агресії.

Про це вона заявила під час виступу у Верховній раді.

«Я теж хочу розпочати це засідання з трьох прізвищ – Василь Сорока 1991-го року народження, Артеменко Андрій 1994-го року народження, Андрій Ейдер 1999-го року народження. Сьогодні батько Андрія написав у Facebook: «Я пишаюся своїм сином». Ми всі пишаємося цими хлопцями, які юні, молоді здійснили супротив російському агресору. І вони молодці» – заявила вона.

Геращенко сказала, що вся Україна пишається юними героями.

Вона зауважила, що нині на нараді у голови ВРУ ці прізвища депутати не називали, натомість говорили лише про вибори. Вона нагадала, що водночас у Нью-Йорку тривало засідання Радбезу ООН, де єдиною людиною, яка там говорила про вибори, був постпред РФ.

«Москві ми хочемо передати – вибори в Україні буде робити український народ, а не Москва! Нам тут тільки що розповідали ті люди, які на кіностудії Довженка знімали ролики, як вони сєпарів ловили, що їм не такий Порошенко. Путіна у своїх виступах вони не згадали. Нам тут інші люди «співали», що ми не проголосували у 2014 році за введення воєнного стану. Та стенограма РНБО свідчить про те, що тільки Турчинов за це проголосував. Інші не випускали навіть голубів миру!» – резюмувала вона.

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».