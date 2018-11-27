Суд над захопленими Росією моряками неможливий, адже вони військовополонені - МЗС



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Полонені українські моряки Андрій Ейдер, Богдан Небилиця, Андрій Артеменко

МЗС використовує всі можливі канали для отримання інформації про українських моряків

Захоплені російськими військовими у Керченській протоці українські моряки є військовополоненими і суд над ними неможливий.

Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі «Сніданку з 1+1», повідомляє ТСН.

«По-перше, звільнити хлопців - це насправді зараз найважливіший пріоритет. Саме зараз ведемо перемовини із Червоним Хрестом, оскільки наші хлопці за статусом є військовополоненими. Росія щодо нас здійснила кілька актів агресії, і ЧХ має активно в це втручатися. Також зараз спілкуємось і з правозахисниками та нашою кримськотатарською громадою в окупованому Криму, оскільки військовополонених судити за визначенням не можна, це маразм, але Росія це робить. І маємо захистити їх хоча б на сьогодні, хоча б на найближчі дні», - підкреслив Клімкін.

Він розповів, що МЗС використовує всі можливі канали для отримання інформації про українських моряків.

«Ми використовуємо і Червоний Хрест, і омбудсменів, і всі канали, які нам доступні. Але ми розуміємо, що рішення буде ухвалюватися на рівні Путіна, на це спрямовані всі наші зусилля», - заявив глава МЗС України.

Він наголосив, що воєнний стан у 10 областях України запроваджується для того, аби бути готовими відповісти на будь-яку російську провокацію, і це не вплине на звільнення українських моряків.

«Воєнний стан - це концентрація зусиль, яка нам потрібна для того, щоб відбити подальші акти агресії. Ми прекрасно розуміємо, що Росія підбирається до Маріуполя, до Азовського узбережжя, і використати момент для того, щоб або провокацію, або іншу подію, використати для подальшого наступу, вона звичайно може. І блокаду, і блокаду взагалі в регіоні Чорного моря. Тому маємо бути до цього готові, і саме для того є воєнний стан», - заявив він.

Міністр додав, що міжнародні партнери запевнили Україну в активному тиску на Росію під час саміту Великої двадцятки, який проходитиме 30 листопада – 1 грудня в Аргентині, у зв’язку із нападом російських військових кораблів на українські в Азовському морі.

«Одночасно це, звичайно, контакти міжнародні, це контакти на рівні керівників європейських країн. За декілька днів відбудеться саміт G20 в Буенос-Айресі і там наші друзі будуть активно тиснути на Росію», - сказав Клімкін.

Раніше стало відомо, що захоплених російськими окупантами українських військових моряків привозять до Київського районного суду Сімферополя, де їм мають обрати «запобіжний захід».

ЗМІ опублікували список імен 18-ти українських військових моряків, які перебували на бортах кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», які Росія затримала в Керченській протоці.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко назвала прізвища трьох військових, які протистояли агресії РФ в Азовському морі.

Окупанти напередодні заявили, що захоплені українці утримуються в «гідних» умовах.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».

Натомість «Урядовий кур'єр» опублікував указ про воєнний стан на 60 діб замість 30.