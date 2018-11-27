Червоний Хрест намагається потрапити до полонених українських моряків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські моряки, яких взяли в полон російські окупанти

Зранку переговори з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Пітером Маурером провів голова МЗС України Павло Клімкін

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста поки не бачили українських моряків, яких в неділю затримали росіяни у районі Азовського моря, проте організація веде переговори щодо доступу до них. Про це розповіла речниця МКЧХ в Україні Санела Байрамбашич, пише УНН.

«Ми моніторимо ситуацію і вам, мабуть, відомо, що Міжнародний комітет Червоного Хреста відвідує затриманих у зв’язку з конфліктом в Україні і з конфліктами в інших державах», - сказала речниця МКЧХ.

За її словами, МКЧХ слідкує за тим, щоб до затриманих ставились гуманно.

«У цьому випадку ми теж хотіли б мати доступ до них, і ми готові запропонувати свою допомогу для того, щоб надати їм медичну допомогу і щоб підтвердити, що у них все гаразд, і що до них ставляться добре. Ми ведемо двосторонні переговори, і ми зараз дивимось, звичайно, на цю ситуацію, і як вона розвиватиметься надалі», - зазначила вона.

На запитання про те, чи бачились вже працівники МКЧХ з затриманими членами екіпажів, Байрамбашич відповіла, що ні.

«Ні, поки доступу до них не було. Ми займаємось цим питанням», - заявила вона.

Водночас речниця Червоного Хреста в Україні не змогла відповісти на питання про те, з ким саме організація веде переговори, зазначивши, що це «конфіденційний діалог».

«Якщо ми говоритимемо про це в ЗМІ, це може мати негативний ефект», - додала вона.

Зазначимо, зранку переговори з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Пітером Маурером провів голова МЗС України Павло Клімкін.

Зазначимо, що суд над захопленими Росією моряками неможливий, адже вони військовополонені.

Раніше стало відомо, що захоплених російськими окупантами українських військових моряків привозять до Київського районного суду Сімферополя, де їм мають обрати «запобіжний захід».

ЗМІ опублікували список імен 18-ти українських військових моряків, які перебували на бортах кораблів «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу», які Росія затримала в Керченській протоці.

Перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко назвала прізвища трьох військових, які протистояли агресії РФ в Азовському морі.

Окупанти напередодні заявили, що захоплені українці утримуються в «гідних» умовах.

Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Воєнний стан введений в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, а також Чернігівська, Херсонська області та внутрішні води Азово-Керченської акваторії.

Раніше президент України Петро Порошенко запропонував ввести в Україні воєнний стан на 30 днів, пояснивши, що не хоче, щоб «воєнний стан жодним днем не наклався на початок передвиборчої кампанії».

Натомість «Урядовий кур'єр» опублікував указ про воєнний стан на 60 діб замість 30.