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Міни, траншеї та рови: як Україна посилює оборону кордону (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Міни, траншеї та рови: як Україна посилює оборону кордону (відео)
За тиждень на кордоні викладено понад 2 тис. відповідних мін
фото: скріншот із відео

Україна мінує свої кордони

На державному кордоні України вживаються всіх необхідні заходи для підвищення оборонних спроможностей. Про це повідомив Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Протягом цього тижня вирито понад 3000 метрів окопів та траншей, прорито біля 2500 тисяч метрів протитанкового рову, викладено більше ніж 2000 відповідних мін.

«Ми і надалі будемо продовжувати цю роботу задля підвищення наших оборонних спроможностей, щоб у разі чогось завжди були готовими адекватно діяти на ворожі наміри», – зазначив Наєв.

Як повідомлялося, на території Білорусі тривають військові навчання, основна активність яких запланована на 22 та 26 вересня, тому Збройні Сили України посилили свою присутність на кордоні.

Теги: кордон Сергій Наєв Україна війна

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