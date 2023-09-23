Міни, траншеї та рови: як Україна посилює оборону кордону (відео)
Україна мінує свої кордони
На державному кордоні України вживаються всіх необхідні заходи для підвищення оборонних спроможностей. Про це повідомив Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Протягом цього тижня вирито понад 3000 метрів окопів та траншей, прорито біля 2500 тисяч метрів протитанкового рову, викладено більше ніж 2000 відповідних мін.
«Ми і надалі будемо продовжувати цю роботу задля підвищення наших оборонних спроможностей, щоб у разі чогось завжди були готовими адекватно діяти на ворожі наміри», – зазначив Наєв.
Як повідомлялося, на території Білорусі тривають військові навчання, основна активність яких запланована на 22 та 26 вересня, тому Збройні Сили України посилили свою присутність на кордоні.
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