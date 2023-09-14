Білорусь готує масштабні військові навчання

Військовослужбовці 336-ї реактивної артилерійської бригади вже почали переміщатися до району проведення навчань

Наприкінці вересня Збройні сили Білорусі запланували провести двосторонні комплексні навчання. Про це заявив начальник Департаменту міжнародного військового співробітництва міноборони країни Валерій Ревенко, передає моніторингова група «Беларускі Гаюн».

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Ревенко заявив, що про майбутні навчання раніше були повідомлені держави-учасниці ОБСЄ.

За інформацією дослідників, у навчаннях будуть залучені підрозділи білоруської армії:

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6-ї механізованої бригади;

11-ї механізованої бригади (зокрема 841-а група артилерії та розвідувальний батальйон);

19-ї механізованої бригади (зокрема 191-а група артилерії);

120-ї механізованої бригади;

336-ї реактивної артилерійської бригади та ін.

Наразі відбувається активна підготовка до майбутніх навчань: проводяться огляди, на яких перевіряються наявність та стан спорядження, озброєння та військової техніки, пише проєкт.

За даними дослідників, у підрозділах білоруської армії проводяться заняття з профілактики «негативного інформаційного впливу на особовий склад».

«Військовослужбовцям доводять алгоритм розпізнавання неправдивої інформації (фейків), а також порядок користування соціальними мережами та месенджерами», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовці 336-ї реактивної артилерійської бригади Збройних сил Білорусі вже почали переміщатися до району проведення навчань, вони мають на озброєнні РСЗВ «Смерч» та «Полонез».

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Тим часом сьогодні, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив до диктатора Володимира Путіна.