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ЗСУ продовжили штурм під Бахмутом та просунулися на кількох напрямках – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ продовжили штурм під Бахмутом та просунулися на кількох напрямках – ISW
фото з відкритих джерел

Українські війська продовжували оборону від атак РФ і завдавали втрат російській живій силі та техніці на Авдіївському напрямку

Українські війська продовжили штурм під Бахмутом і просунулися на південний схід від Кліщіївки. Також Збройні сили України  вели наступальні дії на заході Запорізької області і просунулися на північ від Новопрокопівки. Про це йдеться у звіті (ISW).

Просування українських військ

Російський «воєнкор» заявив, що українські війська проводять невеликі атаки поблизу Новоселівського і Новоєгорівки.

Українські війська 22 вересня продовжили штурм під Бахмутом і просунулися вперед. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просувалися на південний схід від Кліщіївки.

Російський «воєнкор» стверджував, що українські сили просунулися в районі Андріївки і що російські війська зайняли оборонні позиції вздовж залізниці поблизу населеного пункту.

Генеральний штаб Збройних сил України оголосив, що українські війська продовжують наступ на південь від Бахмута, завдаючи втрат російським військам та техніці та зміцнюючи нові оборонні позиції.

За інформацією Генштабу ЗСУ, російські війська неуспішно атакували позиції поблизу Миньківки, Оріхово-Василівки, Григорівки та Андріївки. Начальник пресслужби Східного операційного командування капітан Ілля Євлаш повідомив, що російські сили безуспішно контратакували біля Кліщіївки та Андріївки.

Російський військовий блогер наголосив 21 вересня, що ситуація стає дуже складною для російських військ вздовж лінії Кліщіївка-Курдюмівка, особливо в районі поблизу Андріївки. Він вказав, що російським силам може не вистачити достатньо живої сили для відстоювання майбутніх атак українських військ у цьому районі, якщо вони не припинять свої «недобре продумані та недостатньо підкріплені» контратаки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські війська продовжували оборону від атак РФ і завдавали втрат російській живій силі та техніці на Авдіївському напрямку.

22 вересня російські війська продовжили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, але не зробили жодного підтвердженого просування. Український Генштаб повідомив, що окупанти здійснили невдалі атаки поблизу Сіверного, Красногорівки та Мар’їнки.

У Генштабі Збройних сил України заявили, що українські війська відбили атаки з боку російських сил біля Микільського (що знаходиться на відстані 5 км на південний схід від Вугледару).

Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя, повідомив, що російські війська транспортували фортифікаційне обладнання, відоме як «зуби дракона», у напрямку Нікольського. Метою цього було побудувати оборонну лінію в цьому районі для захисту наземних зв'язків Росії (ГЛОК) у бік окупованого Криму.

Також він повідомив, що українські сили завдали удару по невизначеній російській цілі в Розівці (що знаходиться на відстані 44 км на північний захід від Маріуполя).

22 вересня українські війська продовжили наступальні дії на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися на північ від Новопрокопівки.

Російський «воєнкор» стверджував, що українські війська просунулися на північ від Новопрокопівки й наразі перебувають приблизно за 800 метрів від околиць населеного пункту - спостереження узгоджується з картами контролю місцевості ISW.

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили російські штурми поблизу Малої Токмачки та Роботиного. Російський «воєнкор» заявив, що обидві сторони активно використовують артилерію та безпілотники на заході Запорізької області.

Російські джерела продовжували стверджувати, що українські сили здійснюють рейди в дельті Дніпра. Російський військовий блогер заявив, що українські війська все ще утримують позиції біля Дачі (10 км на південь від Херсона) та біля Антонівського мосту на східному (лівому) березі Херсонської області.

Нагадаємо, що генерал Олександр Тарнавський переконаний, що найбільший прорив України ще попереду. Найбільший прорив Збройних Сил України буде після звільнення Токмака. Крім того, він заявив, що зима не завадить контрнаступу України, бо більшість бойових просувань зараз відбуваються в пішому форматі. 

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Теги: окупанти Генштаб Донецьк Авдіївка звільнення штурм

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